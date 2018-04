Gewinner der Ostereiersuche

von Alexander Steenbeck

04. April 2018, 17:15 Uhr

Wer über Ostern das Zeittor-Museum der Stadt Neustadt besuchte, konnte nicht nur eine süße Überraschung erleben, sondern auch große und kleine Leute ab drei Jahren bei einer fleißigen Ostereiersuche beobachten.

Die Teilnehmenden kamen nicht nur aus Neustadt und Umgebung, sondern aus ganz Deutschland. Zwischen den wertvollen Ausstellungsstücken waren viele Niederegger-Marzipaneier zu finden, die vom Neustädter Eska-Kaufhaus gespendet worden waren. Aufgabe war, die genaue Menge aller Süßigkeiten herauszufinden, die in den Vitrinen lagen.

Insgesamt waren 173 Marzipaneier versteckt, und das offenbar ziemlich gut. Niemand hat alle entdeckt – 13 findige Sucher lagen aber nur knapp daneben.

Eigentlich sollten von diesen zehn Gewinner per Losverfahren ermittelt werden. Jürgen Mohr vom Kaufhaus stockte allerdings noch einmal die Zahl der Marzipaneier auf, so dass alle 13 Gewinner die gleiche Menge an Osternaschis erhalten, ohne dass jemand weniger erhält. Gewonnen haben – unter anderem Abeer Alhalimi, Bijon Behla, Tjorben Kusyschyn und Simone Werner aus Neustadt beziehungsweise Pelzerhaken sowie Lena, Maike und Sarah Dowidat aus Kaiserslautern, Lea Lorberg aus Lübeck und Nicole und Tom Luca Trenz aus Bünde. Die Süßigkeiten werden in den nächsten Tagen zugeschickt.

Auch nach Ostern lockt das Zeittor-Museum mit seinen vielen Mitmachmöglichkeiten. Aktuell lockt vor allem die Sonderausstellung „Neustadt und die Bäderbahn“ in die Räumlichkeiten. Es sind unter anderem alte Fotos und Modelle von Lokomotiven und Waggons zu sehen, die auch in Neustadt Station machten.

Das Zeittor-Museum ist dienstags bis samstags von 10.30 bis 17 Uhr und sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Termine und Führungen können gerne vereinbart werden. Informationen unter der Telefonnummer 04561/619-305 oder -307.