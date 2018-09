Bosau : Gewerbegebiet gegen Windkraft?

In der Gemeinde Bosau wird weiter gegen den Bau von großen Windrädern gekämpft. Der Bauausschuss scheint in der Sache uneinig zu sein.

von Michael Kuhr

17. September 2018, 23:21 Uhr

SPD, Grüne, FDP und Bürger für Bosau (BfB) sind sich einig: sie wollen den Bau von Windkraftanlagen in der Gemeinde Bosau um alles in der Welt verhindern. Zurückhaltender ist da die CDU, die sich am Montagabend im gemeindlichen Bauausschuss aus der Diskussion heraushielt und „erst einmal abwarten will“, so Wolf Heinrich Schumacher.

Bei Bosauer Windkraftgegnern sind gute Lösungen zur Verhinderung des Baus von Windkraftanlagen gefragt. Die meinte Holger Marohn (FDP) zu präsentieren. An seinem Vorschlag, das geplante Gewerbegebiet zur Erweiterung des Edeka-Marktes in Huztfeld bis zur L306 auszuweiten, rieben sich FDP und BfB mit Bürgermeister Mario Schmidt. Die Idee: so rückt das Gewerbegebiet mit dem zulässigen Bau von Betriebswohnungen dichter an der für Windernergie im Rahmenplan des Landes ausgewiesenen Eignungsfläche heran und mache durch einen Abstand von 1000 Meter den einer Anlage am Gewerbegebiet unmöglich.

Die BfB fürchtete bei anderem Vorgehen eine Fremdbestimmung der Gemeinde und sah den Erlass einer Veränderungssperre als nötig an. „Wenn der Betreiber der Anlagen eine Ausnahmegenehmigung für den Bau der Windkraftanlagen beantragt, kann die Gemeinde Bosau nicht mehr wachsen“, fürchtete BfB-Gemeindevertreterin Cornelia Frerichs und sah einen Planfeststellungsbeschluss sowie eine Veränderungssperre für geboten.

„So kann man die Windkraftanlagen nicht verhindern“, sagte Bürgermeister Mario Schmidt. Die Edeka-Fläche und die Windenergiefläche seien identisch und als eine Fläche anzusehen. Und eine Veränderungssperre gelte nur für das entsprechende Grundstück und nicht für jemanden anders. Zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung müsse die gesamte Fläche ins Verfahren eingebunden werden.

Den Vorschlag, Holger Marohns (FDP), der Bürgermeister solle dem Land die Absicht der Gemeinde mitteilen, konterte Schmidt: „Das ist wie ein Tempo-Taschentuch, das wir irgendwo hineinwerfen.“ Dem LLUR in Flintbek und der Landesplanung müssten „Beschlussqualitäten“ zugesendet werden.

Der Ausschuss stimmt gegen die vier CDU-Mitglieder ein Planungsbüro mit einer F-Plan-Änderung und der Aufstellung eines B-Plans zu beauftragen. Mit Ausnahme der Fläche zur Erweiterung des Edeka-Marktes werde ein Mischgebiet vorgesehen. Die Verwaltung wurde beauftragt, für diese Fläche zeitgleich eine Veränderungssperre vorzubereiten. Das Plangebiet sollte bis zur L306 reichen. Dafür stimmten BfB, Grüne, SPD und FDP mit 5 Stimmen gegen vier CDU-Ausschussmitglieder, die zunächst das Ergebnis eines Gutachtens abwarten wollen.