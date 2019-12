Eutin : „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ – gemeinsame gegen häusliche Gewalt

Drüber reden, zeigen, wo es welche Hilfe gibt, das sei wichtig, um Opfern häuslicher Gewalt einen Ausweg aufzuzeigen.

Avatar_shz von Constanze Emde

01. Dezember 2019, 16:12 Uhr

Eutin | Die Hemmschwellen abbauen, Betroffenen, Freunden oder Angehörigen mit auf den Weg geben, wo im Fall des Falles Hilfe und Beratung zu finden ist – auch anonym: Das ist Ziel der Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“, bei der sich Gleichstellungsbeauftragte gemeinsam am Samstag mit Polizei, Vertretern des Frauenhauses, der Kommunalpolitik und Verwaltung gemeinsam auf dem Eutiner Wochenmarkt engagierten.

„Hinsehen, handeln, Hilfe holen“

„Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen und deutlich machen, das Gewalt nicht hingenommen werden darf“, betonen Silke Meints, Gleichstellungsbeauftragte (GB) des Kreises Ostholstein, und Marion Krekel, GB der Stadt Eutin. Mit ganz unterschiedlichen Infomaterialien und nicht zuletzt der Brötchentüte samt Nummer des Hilfetelefons (08000/116016) sollen präventiv Beratungsmöglichkeiten und Chancen aufgezeigt werden, an die sich Betroffene oder Angehörige im Ernstfall erinnern sollen. „Hinsehen, handeln, Hilfe holen“, sei die Devise, statt Wegzuschauen. Den Frauen, helfe das oft trotz ihrer Not, wenn sie merken, dass sie nicht allein sind, weiß Lena Oeverdieck vom Frauenhaus.

In den meisten Fällen häuslicher Gewalt, sind Frauen die Opfer, das zeigen die Zahlen: 2018 waren bundesweit 114.393 Frauen und 26.362 Männer von Partnerschaftsgewalt betroffen. Den Großteil der Fälle machen Körperverletzungen aus (einfache/gefährliche rund 80.500 insgesamt), gefolgt von Bedrohung, Stalking und Nötigung (rund 28650), sexuelle Übergriffe/Vergewaltigung (rund 3100), Freiheistberaubung (rund 1600) bis hin zu Mord und Totschlag in 324 Fällen – 122 starben sogar in Folge häuslicher Gewalt.

195 Fälle häuslicher Gewalt in Ostholstein

Für Ostholstein lag der Gleichstellungsbeauftragten nur die polizeiliche Statistik 2017 vor, wonach es im Kreis allein 195 Fälle (Lübeck 817) von häuslicher Gewalt gab. Außerdem 116 Straftaten nach Anordnung des Gewaltschutzgesetzes sowie 14 Wegweisungen (Lübeck 41). Wegweisen aus der gemeinsamen Wohnung kann die Polizei im Einsatz Täter, bei akuter Gefahr fürs Opfer. Bis zu 14 Tage bleiben dann, um erste wichtige Dinge zu regeln.

Frauenhaus als erste Chance – immer noch zu wenig Plätze

Ein Weg könnte der Umzug ins Frauenhaus sein, um von dort eine eigene Wohnung und ein eigenes, gewaltfreies Leben für sich organisieren zu können. „Viele Frauen trennen sich heutzutage eher als früher. Die existenzielle Absicherung und die Kinder spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, zu gehen“, weiß Lena Oeverdieck vom Frauenhaus. Im Schnitt bleiben die Frauen statistisch rund drei Monate, bei schlechtem Wohnungsmarkt auch sechs Monate. Das bringt das Frauenhaus oft an Grenzen: „Wir haben für so einen großen Kreis mit 15 eigentlich immer noch zu wenig Plätze. Wir könnten gut fünf mehr haben, die bekämen wir locker gefüllt.“

Nur ein gutes Netzwerk hilft Betroffenen

Die beiden stellvertretenden Bürgervorsteher Annette Granzin und Manfred Ehmke sowie Bürgermeister Carsten Behnk reihten sich als Unterstützer der Aktion in Eutin ein: Es sei ein extrem wichtiges Thema, bei dem den Betroffenen nur ein gutes Netzwerk aus ihrer Situation helfen könne. „Alleine schaffen sie das nicht.“