Malente : Gestatten, Co-Therapeutin Mia

Der Psychologe Dominik Lang arbeitet in der Malenter Curtius-Klinik im Team mit seiner Labrador-Hündin.

von Bernd Schröder

31. März 2019, 13:28 Uhr

„Mia“ trabt ganz locker heran, blickt erwartungsvoll aus ihren braunen Augen auf den unbekannten Besucher. „Wer kommt da jetzt wohl, will er vielleicht mit mir spielen?“, scheint sie zu fragen. „Mia“ gehört zur Belegschaft der Malenter Curtius-Klinik. Allerdings ist sie keine gewöhnliche Mitarbeiterin: Es handelt sich um eine Labrador-Hündin, pechschwarz und mit bald sechs Jahren im besten Hundealter.

Seit gut zwei Jahren „arbeitet“ Mia als Therapiehündin in der direkt am Kellersee liegenden Klinik für psychosomatische Medizin. Gemeinsam mit ihrem Herrchen, dem Psychologen Dominik Lang fährt sie aus der Nähe Hamburgs an drei Tagen der Woche zur Arbeit ins Kneippheilbad. „Sie begrüßt die Menschen ganz unvoreingenommen“, sagt der 33-jährige Therapeut. Es sei ihr egal, ob diese groß seien oder klein, schüchtern oder eher aufbrausend.

Diese Art von Kontaktaufnahme sei wichtig. „Hier merken die Patienten, dass sie nicht auf Widerstand stoßen“, erklärt Lang. Die Therapeuten der Klinik überlegen genau, bei wem die Hündin besonders wirkungsvoll zum Einsatz kommen kann. Darunter sind Patienten mit sozialen Phobien, die Schwierigkeiten haben, Kontakt zu ihren Mitmenschen aufzubauen, oder Patienten, die mit ihrem Körperbild unzufrieden sind, auch depressive oder Traumapatienten zählen dazu.

Die Patienten merkten, dass es ganz einfach sei, eine Bindung aufzubauen – zu einem Tier, erklärt Lang. Im nächsten Schritt thematisiere er, warum ihnen dies im Umgang mit Menschen nicht so leicht gelinge. „Dann sprudelt es meistens.“ Die Menschen redeten über ihre Lebenserfahrungen. Die Hündin wirke wie ein Katalysator, der das therapeutische Gespräch beschleunige.

In der Gruppentherapie mit bis zu sieben Patienten hilft die Hündin ebenfalls, das Eis zu brechen. „Sie arbeitet als Co-Therapeutin, die für ganz viel Unbefangenheit sorgt.“ Dafür müsse sie keine Kunststücke beherrschen. Ihre Anwesenheit reiche. „Da ist jemand, der ist total nett zu mir und nimmt auch Körperkontakt auf“, schildert der Therapeut die Wirkung der Hündin. Häufig berichteten Patienten dann, dass sie seit Jahren keinen Körperkontakt zu einem Menschen mehr gehabt hätten.

In der Gruppe werde auf dem Boden gearbeitet. „Wenn Mia sich dazulegt, löst das manchmal extreme Gefühle aus“, hat Lang erfahren – Traurigkeit, Freude, Glücksgefühle oder Geborgenheit. Alles sei möglich, nur eines habe er noch nicht erlebt: Aggressionen. Positive Gefühle löst die Hündin dagegen oft aus. Lang erinnert sich an einen Tag, an dem seine Patienten Fußbälle in den See geschossen haben. Mia stürzte sich ins Wasser, um diese zu holen. In solchen Situationen husche auch bei denen ein Lächeln über das Gesicht, die ihre Lebensfreude verloren hätten.

Mia ist Langs erster Hund. Und der Psychologe hatte Glück. Mit ihr ließ sich das Vorhaben „Therapiehund“ verwirklichen. Nicht jeder Hund ist dafür geeignet. Lang fing die zweijährige Ausbildung an, als Mia ein Jahr alt war, bei einem dafür ausgebildeten Hundetrainer in Hessen. Zu Beginn stand ein Assessment-Center, bei dem die Hündin auf die Probe gestellt wurde. „Mia war von mir getrennt, und es kam jemand mit einer Plane über dem Kopf, der mit einem Knüppel auf einen Topf schlug“, erinnert sich Lang an eine der Übungen.

Mancher Hund würde ängstlich zurückweichen oder aggressiv auf die vermeintliche Bedrohung reagieren. Doch Mia blieb ganz entspannt: Sie versuchte herauszufinden, was von der merkwürdigen Erscheinung zu halten ist. Motto: „Ich bin lieb, wie sieht das bei dir aus?“ Das ist deshalb die einzig „richtige Reaktion“, weil es bedeutet, dass sie sich auch von ungewöhnlichen Situationen nicht aus der Ruhe bringen lässt. Denn ein gestresster Hund wäre kein guter Therapiehund.

Im Laufe der Ausbildung trainierte Mia, im Umgang mit unterschiedlichen Charakteren entspannt zu bleiben. Lang nutzte dafür die Klinik, in der er damals arbeitete. „Bei Übungen fiel auf, dass sich Mia ganz stark an mir orientiert“, berichtet der Psychologe. Sie wisse ganz genau, ob seine Stimme gerade zittere oder ob er sich freue.

Und die Hündin merkt offenbar genau, wann sie gefragt ist und wann nicht. Als sie keine Aufmerksamkeit mehr bekommt, legt sie sich platt auf den Boden und döst – zunächst noch in der Nähe, dann auf ihrer Decke unter dem Schreibtisch. Erst als der Besucher sich erhebt, ist sie wieder zur Stelle und schaut neugierig.

Der größte Teil der Ausbildung galt unterdessen nicht Mia, sondern ihrem Besitzer: „Ich habe gelernt, meinen Hund zu verstehen, die Körpersprache richtig zu deuten“, schildert Lang. Denn das Tierwohl sei das A und O. Auch ein Hund habe mal einen schlechten Tag. Dann bleibe er zu Hause. „Der Hund ist kein Werkzeug“, betont Lang. Er beschreibt Mia als „Familienmitglied, das mich in meiner Arbeit unterstützt“.

Es gibt mehr als nur Schwanzwedeln: Das gehörte zu den Erkenntnissen für Lang. Ein Hund sende viele Signale, an denen sich seine Stimmung ablesen lasse. Ist er angespannt, unsicher, freudig erregt oder entspannt? Letzteres zeige sich zum Beispiel an einem eher tapsigen Gang.

Um eine Bindung zu dem Tier aufzubauen, arbeitete Lang viel mit Mia. Labradorhunde wurden ursprünglich für die Entenjagd genutzt. Deshalb ließ er die Hündin Beuteattrappen apportieren, mit „Leckerlies“ gefüllte Beutel – gerne Käse. Den Inhalt bekommt die Hündin dann zur Belohnung. „Am liebsten mag sie Harzer Roller“, verrät der Psychologe. Ganz wichtig: Gearbeitet werde nur mit gezielter Verstärkung von Verhalten durch Belohnung, nicht mit Strafe. „Damit lernt sie im Umgang mit Menschen: Die sind nett, das ist positiv.“

Nicht jeder Patient reagiert nach Langs Erfahrungen sofort positiv auf Mia. Doch manche hätten nach anfänglicher Skepsis schon beim ersten Gespräch mit dem Pschologen gefragt: „Darf ich sie doch mal streicheln?“ Für den Fall, dass jemand überhaupt nicht mit der Anwesenheit eines Hundes klarkommt, hält die Klinik einen Ausweichraum für Therapiegespräche bereit. Bislang hat Lang ihn noch nie benötigt.