Gespräch mit Jochen Heinz

von Alexander Steenbeck

22. Juli 2019, 09:15 Uhr

Plön | In Verbindung mit seiner aktuellen 49. Sommerausstellung lädt der Plöner Kunstverein zum Künstlergespräch mit Jochen Heinz. Es findet morgen, 24. Juli, um 18.30 Uhr im Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön statt. Die Ausstellung mit dem Titel „Nichtschwimmer“ zeigt etwa 90 großformatige Bilder des international gefragten Malers. Jochen Hein wurde 1960 in Husum geboren und lebt in Hamburg. Obwohl er sich immer vom Meer angezogen gefühlt hat, ist er Nichtschwimmer. Sein großes Hauptmotiv „Kochende See“ (200 x 320 cm), das er für Plön anfertigte, lasse seine Ehrfurcht vor den tosenden Wogen erkennen und erkläre vielleicht auch, warum der Künstler die Ausstellung „Nichtschwimmer“ genannt habe, heißt es in einer Pressemitteilung. Seine wirklichkeitsnahen, detailreichen Malereien präsentierten sich als Urbilder von tiefgründiger Kraft und großer Hintergründigkeit. Die Aura der Gemälde in der Fernwirkung löse sich bei Nahbetrachtung in ungegenständliche, eher malerisch abstrakt wirkende Strukturen auf. Eine Führung durch die Ausstellung mit dem Kurator Valentin Rothmaler findet Sonntag, 28. Juli, um 11.30 Uhr statt.