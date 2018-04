Geschichtsforschung in Gefahr?

Bürgergemeinschaft wertet Angriffe wegen alter Fotos mit Hakenkreuz als Schaden für Ehrenamt und historische Recherche

von shz.de

23. April 2018, 13:51 Uhr

Die Bürgergemeinschaft Eutin (BGE) hat dieses Jahr den 25. Kalender „Eutin in alten Ansichten“ herausgegeben, aber noch nie sorgte eines der historischen Fotos für so viele Diskussionen wie das Aprilblatt: Es zeigt das ehemalige Arbeitsarmenhaus samt Hakenkreuzfahne.

In der Jahresversammlung kochte das Thema am Sonnabend nach einer kurzen Zusammenfassung der Ereignisse hoch. Bisher habe die Staatsanwaltschaft noch nicht entschieden, ein Verfahren zu eröffnen, sagte Sprecherin Regine Jepp. Sie sei überzeugt, dass es auch keines geben werde, da die Veröffentlichung zur Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens gehöre, was laut Strafgesetzbuch zulässig sei.

In einer Zeitung sei berichtet worden, dass die Verwendung des Symbols mit drei Jahren Gefängnis bestraft werden könnte. Damit sei dem Ehrenamt erheblicher Schaden zugefügt worden, schimpfte Jepp: „Wer soll sich noch engagieren und wie sollen wir Schülergruppen beraten, wenn es keine Hakenkreuze geben darf?“. Eine vernünftige Form der Geschichtsforschung wäre so nicht möglich.

In allen noch nicht verkauften Kalendern hatte der Verein das Hakenkreuz mit einem schwarzen Punkt überklebt. „Wir waren im Zugzwang und mussten reagieren“, begründete Vorstandsmitglied Christian Burgdorf. „Damit machen wir uns doch lächerlich“, unterstrich ein BGE-Mitglied die eigentliche Intention der Kalender, die Geschichte authentisch zu dokumentieren. Der Kalender sei ein Stück historische Forschung und diene der Aufklärung, merkte Wolfgang Schiller an, Regina Poersch nannte es gefährlich für die Auseinandersetzung der Gesellschaft mit der eigenen Geschichte, mit dem Überkleben so zu tun, als hätte es die Hakenkreuze nicht gegeben. „Braunes Gedankengut setzt sich leise wieder durch und ist wieder salonfähig“, bezog sie sich auf den möglichen Effekt eines Übertünchens in der öffentlichen Wahrnehmung.

Lob gab es im Jahresrückblick für die Stadtsanierung in der Peterstraße, die sanierte Villa Wiese in der Riemannstraße, die Wiedereröffnung des Weber-Cafés und Maßnahmen der Stadtentwässerung zum Erhalt

der historischen Badeanstalt. Mit 8000 Euro unterstütze die 143 Mitglieder starke BGE die neue Reeteindeckung der alten Mühle, mit 10 000 Euro die Restaurierung des Denkmals auf dem Markt.

Für den von „Den Ostholsteinern“ geplanten Bau eines Inklusionshotels an der Stadtbucht hofft die BGE laut Burgdorf auf ein Gebäude, das sich behutsam einfügt.

Besonderes Augenmerk richtet der Verein auf den Erhalt eines ortsbildprägenden alten Bergahorns an der Bastei neben der Treppe der Schlossterrassen zur Stadtbucht. Aktuell warte man nach einem Kronenschnitt auf ein Gutachten der Stadt zum Zustand des Baumes, um weitere Maßnahmen zum Erhalt finanziell zu unterstützen.

„Die Fasaneninsel ist geräumt, die Entwicklung dort geht weiter, aber die Stadt ist noch lange nicht Eigentümerin“, berichtete Susanne Stange vom Fachdienst Stadtplanung . Sie gab einen Überblick zu den Bauprojekten im Bahnhofsumfeld, in der Peterstraße und am Rosengarten, zu den Torhäusern, historischer Reithalle, Sporthalle am Güterbahnhof und zur Stadtbucht, außerdem zu geplanten Wohnanlagen für zwölf Bewohner in Sielbeck und 120 Pflegeplätzen in Fissau.

Regine Jepp kritisierte, dass die beiden Seniorenprojekte zu wenig unter sozialpolitischen Aspekten diskutiert worden seien. „Wieder passiert nur etwas für Alte und nichts für Junge.“ Das sei eine „wenig vorausschauende Planung“.

Bei der künftigen Gestaltung des Rosengartens setzt Stange auf den Lerneffekt für Autofahrer als Antwort auf den Einwurf eines Eutiners. Der befürchtet Verkehrsstaus, wenn es dort am Ende nur eine Fahrspur gibt. Laut Regine Jepp müsste die Verkehrsregelung schon am Kreisel und in der Elisabethstraße und Weidestraße ansetzen.

Im Sommer will Stange eine neue Gestaltungsrichtlinie für die Innenstadt formulieren und setzt auf die Zusammenarbeit mit der BGE. „Wir haben schon ein komplettes Gestaltungskonzept vorliegen“, sagte Jepp die Mitarbeit zu.