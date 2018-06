Geschafft: Radler aus Barwice sind angekommen

von Alexander Steenbeck

29. Juni 2018, 14:28 Uhr

Geschafft: 130 Kilometer waren die letzte Etappe der sieben Radfahrer, die gestern um 17.15 Uhr das Ziel einer Freundschaftstour von Barwice nach Malente erreichten. In fünf Tagen hatten sie 630 Kilometer zurückgelegt, sechs ausschließlich mit dem Fahrrad, sechs andere in Kombination von Rad und Kleinbus. Sammelpunkt war der Kaiser-Wilhelm-Berg (Foto), wo sich nacheinander die Kleinbus-Besatzungen, die „Bummelradler“ und eine elfköpfige Delegation aus Barwice eingefunden hatten, bevor alle von Bürgermeisterin Tanja Rönck am Rathaus empfangen wurden. Barwicer und Malenter feiern am Wochenende das 20-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft.