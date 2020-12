Geschäfte mit Liefer- oder Abholservice

Fehlen noch Geschenke fürs Weihnachstfest: Trotz Lockdown gibt es viele Geschäfte in der Region, die rechtzeitig liefern oder eine Abholung ermöglichen

von Achim Krauskopf

18. Dezember 2020, 12:50 Uhr

Eutin | Die Bedingungen für das Weihnachtsfest in diesem Jahr sind in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Dazu gehört, dass man nicht an Heiligabend noch mal kurz die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen kann. Die Geschäfte des Einzelhandels bleiben, sofern sie keine Waren des alltäglichen Bedarfes im Sortiment haben, geschlossen.

Aber: Viele bieten einen Lieferservice und mindestens einen Abholservice an. Wer sich also nicht darauf verlassen möchte, dass eine bei einem Dienstleister im Internet bestellte Sendung noch rechtzeitig eintrifft, wendet sich schlicht an Händler um die Ecke . Der liefert rechtzeitig. Oder bei ihm kann man rechtzeitig die bestellte Ware abholen.

Der Ostholsteiner Anzeiger hat in den Orten Eutin, Malente und Plön nachgefragt, welche Geschäfte liefern oder auch einen Abholservice bieten. Die Daten sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Garantie, dass alles stimmt, kann die Redaktion nicht geben. Und wer fehlt, kann sich unter der Adresse kf@shz.de melden, die Listen werden auf der Onlie-Plattform des Ostholsteiner Anzeigers aktualisiert.

Einkaufsmaärkte, die geöffnet haben und meistens auch einen Lieferservice bieten, sind nicht erwähnt. Das Gleiche gilt die Restaurants: Deren Liste hätte den Rahmen gesprengt. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Internet-Seiten www.Eutin-hilf.de, Malente-hilft.de und ploen-hilft.de

Eutin





Geschäfte mit Lieferservice:

Klausberger, Stadtbäckerei

www.klausberger.de

Das Ökohaus, Naturbaustoffe

www.naturbaustoffe-sh.de

Bauer Schramm, Fleisch vom Erzeuger

www.BauerSchramm.de

Juwelier Schlüter, Schmuck und Uhren

www.schlueter-eutin.de

Neudeck, Küchen-, Koch- und Tischambiente

www.neudek.net

Pralinothek, Pralinen, Gebäcke, Präsente

Tel. 0 45 21 – 79 57 997, radomski-peter@t-online.de

Hoffmann, Buchhandlung

https://lesezeichen.buchhandlung.de/shop/

Jack Wolfskin Store, Bekleidung

www.jack-wolfskin.de

Die Fotografin Strack, Foto-Atelier

https://www.die-fotografin-ploen-eutin.de/

Juwelier Domann, Uhren und Schmuck

https://juwelier-domann.de/

Münster, Obsthof,

www.münsters.de

Telekom Shop, Telekommunikation

https://shopseite.telekom.de/eutin/luebecker-str-10

Weingeist, Wein, Spirituosen, Feinkost

https://weingeist-eutin.de/

Teeschmiede, Tee und Zubehör

https://teeschmiede-eutin.de/

Baptistas Laden, Deko, Gerwürze, Fertiggetichte

baptistas-laden.business.site

Blume Pur, Blumengeschäft

www.blume-pur.de

Hygge 14, Mode, Geschenkartikel

www.Hygge14-Eutin.de

Kripke, Elektro- und Haushaltsgeräte

www.sp-kripke.de

Scandy, Geschenkartikel, skandinawische Ware

www.scandy-eutin.de

Stoff mit Knöpfchen, Stoffe, Kurzwaren, Wolle, Bänder

E-Mail an marinafrieborg@yahoo.de

Unikat, Naturbekleidung und Edelstein

www.unikateutin.com

Cable Car, Damenoberbekleidung

https://www.facebook.com/CableCarClothiersEutin/

Manfred Ehmke, Goldschmied

www.eutiner-goldschmiede.de

Janusch, Damenmode, Kinder- und Babymode, Deko– und Wohnaccessoires, Geschenkartikel, Spielwaren

https://www.facebook.com/Janusch-1380223432098146/

piconaja men, Herrenmode

https://www.facebook.com/piconajamen/?ref=page_internal%E2%80%8B

Sternolino, Baby- und Kindermode

Tel. 04521/7613103

Strucks Fashion, Bekleidung

Telefon 0171 / 725 17 23

Email: karinstruck@web.de

Köster & Dose, Farben und Lacke, Bauzubehör

0172 – 512 47 14

Email: koesterunddose@t-online.de

Tesnau, Eisen, Heizung, Sanitär

www.tesnau-eutin.de

Elektro-Total, Elektroartikel

Tel. 0 45 21 – 796 72 40 Mail an info@elektro-total.de

Kohnke, Druckersercive, Büro-Maschinen, Nähmaschinen

https://www.kohnke-xl.de/

Autohaus am Bungsberg, Kraftfahrzeuge und Zubehör

www.ambungsberg.de

Malente





Geschäfte mit Abholservice, viele auch mit Lieferservice

Kik, Bahnhofstr. 19, Bekleidung, Spielzeug, Haushaltswaren, Deko-Objekte

https://www.kik.de/

Rossmann, Bahnhofstr. 19, Drogeriemarkt

https://www.rossmann.de/de/filialen/schleswig-holstein/malente/bahnhofstr--19.html

Kristallwind, Bahnhofstr. 5, Energetisches Räucherwerk und Edelsteine

https://www.kristallwind-shop.de/

Petersen & Söhne, Bahnhofstr, 23, Schlachterei und Schinkenräucherei

https://www.schlachterei-petersen.de/

Spiritus Rex, Gartenstr. 12, Rachut, Spirituosen

https://shop.spiritus-rex.de/

Hamburger Weihnachtskontor, Malkwitzer Weg 26, Malkwitz, Weihnachtsschmuck, https://www.weihnachtskontor.de/

D + K GmbH, Voßstr.10, Holz, Hand- und Heimwerkerprodutkte https://www.dundkmalente.de/

Deko & Design, Raumausstatter, Rosenstraße 25,

https://spachteltechnik-malente.de/

Meine Fliesenwelt, Eutiner Str. 56, Fliesenfachmarkt

https://www.meine-fliesenwelt.de/

Handywerkstatt Malente, Lütjenburger Str. 7, Reparaturservice und Gebrauchtwaren

https://www.instagram.com/handywerkstattmalente/?hl=de

Blumen Franck, Bahnhofstr. 26, Blumengeschäft,

https://shop.blumenfranck.de/

Elektro Steinbock, Wilhelm-Ehrich-Str. 18, Elektrik, Haushaltstechnik

http://www.steinbock-concept.de/

Lenter Wolle, Bahnhofstr. 6a, Bekleidung

https://www.facebook.com/andreakutz66/

Ayurvedazentrum Malente, Dorfstr. 33a, Malkwitz, Tee, Müsli, Gewürze, Körperpflege https://www.ayurvedashop-anandani.de/

Ingenhof, Obst- und Weingut Dorfstr. 19, Malkwitz,

https://www.ingenhof.de/

Janusch, Marktstr. 1a, Uhren und Schmuck

https://www.janusch.de/

Medienmacherei, Herbert Hofmann, Waldstr. 30, digitale oder analoge Medien

https://www.medienmacherei.de/

Molon Labe, Bahnhofstr. 12a, Ausrüstung und Zubehör für Airsoft

https://mbz-landebahn.de/

Plön





Geschäfte mit Abholservice, viele auch mit Lieferservice:

Stilecht, Lübecker Str. 8, Damenbekleidung

https://de-de.facebook.com/StilechtMode1/

Die Goldschmiede, Lange Straße 56

https://www.guelzau.com/

Fotostudio Plön, Lange Str. 51

https://fotograf.hamburg/

Kosmetikstübchen Nobility, Lange Str. 53

https://www.nobility-ploen.com/

Boutique Shop, Lange Str. 20

https://www.facebook.com/Boutique-Shop-Inn-374824519704204/

Reisebüro Holidayland, Lange Str. 12

https://www.holidayland-ploen.de/

Steffi M, Lange Str. 11, Damenmode

https://www.steffi-m.com/,

Schuh Eggers, Lange Str. 4-5,

https://www.shoesnow.de/

Kunterbuntes Knallebunt, Markt 14, Baby- und Kinderbekleidung

https://de-de.facebook.com/KunterbuntesKnallebunt/

Buchhandlung Schneider, Lübecker Str. 18

https://buecherinploen.buchkatalog.de/