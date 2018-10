Gerrit Griese schießt in Kiel zwei Tore

von Harald Klipp

07. Oktober 2018, 22:18 Uhr

Die zweite Mannschaft von Eutin 08 kehrte in der Fußball-Verbandsliga Ost mit einem verdienten 3:2 (1:0)-Sieg vom FC Kilia Kiel zurück. Damit schafften die Eutiner den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle.

Die Gäste, die von Lars Ketelhohn gecoacht wurden, fanden schnell in die Partie und bestimmten das Geschehen. Von den Gastgebern war dagegen kaum etwas zu sehen. Dennoch dauerte es bis zur 35. Minute, ehe Gerrit Griese nach einem Eckball die verdiente 1:0-Pausenführung erzielte.

Im zweiten Durchgang zunächst das gleiche Bild: Eutin 08 II dominierte und erhöhte in der 54. Minute durch Lukas Schultz auf 2:0. Danach ließen die Gäste jedoch nach und ließen Kilia Kiel so besser ins Spiel finden. Die Heimmannschaft kam in der 66. Minute durch einen von Delji Hodaj verwandelten Foulelfmeter heran und glich vier Minuten später durch Jesper Weishaupt zum 2:2 aus. Jetzt schalteten die Eutiner wieder einen Gang höher und belohnten sich in der 86. Minute. Erneut Griese markierte mit einem Volleyschuss von der Strafraumgrenze den 3:2-Siegtreffer.

„Das war ein hochverdienter Sieg. Allerdings haben wir es uns zwischenzeitlich unnötig selber schwer gemacht und den Gegner aufgebaut“, sagte Lars Ketelhohn nach dem Schlusspfiff selbstkritisch.