Gericht zeigt sich menschlich

Angeklagte Altenpflegerin wurde durch den Tod ihres Vaters der Boden unter den Füßen weggerissen / Amtsgericht ließ Milde walten

von Michael Kuhr

08. Oktober 2018, 11:35 Uhr

Es gibt Fälle, die sind rechtlich an sich ganz einfach zu bewerten. Wer dem Job-Center Einkünfte verschweigt und sich somit bereichern will, macht sich einem Sozialhilfeschwindel, sprich einer Steuerhinterziehung, schuldig. Manchmal stellt das daraus folgende „warum“ das Gericht aber vor eine mehr als schwierige Bewertung bei der Urteilsfindung. So geschehen im Amtsgericht in Plön.

Angeklagt ist eine Frau aus dem Kreis Plön, die zwischen 2015 und 2016 als Altenpflegerin arbeitete, gleichzeitig aber auch Leistungen vom Job-Center in Höhe von 7827 Euro bezog. In diesem Fall allerdings zeigt das Gericht eine mehr als menschliche Seite.

Den Tatvorwurf gibt die Frau unumwunden zu. Nur bereichern wollte sie sich nie. Allerdings leidet sie seit ihrer Jugend an einer psychischen Störung, ist in Behandlung und mit Tabletten eingestellt. Der Tod ihres Vaters hatte sie damals völlig aus dem Gleichgewicht geworfen. Zudem gibt sie an, seinerzeit das Job-Center per Telefon und persönlich in Begleitung eines Freundes über die Annahme eines Jobs und den Verzicht auf weitere Leistungen informiert zu haben.

„Mit dem Tod meines Vaters bin auch ich gestorben“, schildert sie dem Gericht heute offen ihren Krankheitsverlauf. „Ich hatte den Überblick verloren, das Finanzamt wegen früherer Forderungen das Konto gesperrt.“ Deshalb verlor sie auch ihre Eigentumswohnung.

Sie habe zwar gearbeitet, „aber nicht mehr gelebt“. So blieben Briefe wie auch die Kontoauszüge ungeöffnet liegen. „Sie hatte total abgeschaltet, sie war seelisch kaputt. Sie hat zwar gearbeitet, sonst aber nichts mehr gemacht“, schildert der als Zeuge gehörte Freund dem Gericht. Er war es letztlich auch, der die Kontobriefe öffnete und die Überweisungen vom Job-Center bemerkte.

Telefonisch und persönlich informierte man daraufhin das Job-Center, auch wenn dort nichts mehr nachzuweisen ist. Irgendwie gab es da wohl ein Absprache-Problem zwischen der Arbeitsverwaltung und dem Job-Center, denn die Angebote der Arbeitsverwaltung kamen weiter und auch Geld vom Job-Center.

Hinzu kam, dass die Angeklagte selbst wegen früherer Schulden aus einer Selbstständigkeit nur noch wenig Zugriff auf ihr Privatkonto hatte. Für die Richterin stellte sich in Anbetracht des Krankheitsbildes und der folgenden Therapie die entscheidende Frage – was wurde dem Job-Center gemeldet und zweitens, wollte sich die Angeklagte bereichern.

Die Zeugenaussage zur Job-Center-Information war für das Gericht durchaus glaubhaft. Weil das Gericht auch keine Bereicherungsabsicht erkennen konnte stellte es sich die Frage, wem nützt letztlich eine Verurteilung der Angeklagten, die heute unter Betreuung steht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung plädierte es für eine Einstellung des Verfahrens unter Auflagen statt einer Verurteilung.

„Mit einer Geldstrafe ist niemanden geholfen.“ Nach einer schon gefundenen Regelung mit der Bank, dem Finanzamt und der Krankenkasse muss die Angeklagte nun innerhalb von fünf Monaten eine Einigung mit dem Job-Center dem Gericht nachweisen. Anderenfalls droht ihr ein neuer Prozess – von Amts wegen.