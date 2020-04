Verhandlungen trotz Corona-Krise. : Gericht in Plön startet wieder durch

Vorbereitungen auf mehr Verhandlungen sind angelaufen. Durch organisatorische und bauliche Maßnahmen viele Gerichtssäle und der Wartebereich hergerichtet

von Michael Kuhr

24. April 2020, 16:03 Uhr

Plön | Vor den Gerichten im Land wird nun wieder in allen Rechtssachen vermehrt verhandelt. Das betrifft das Oberlandesgericht ebenso wie die Land- und Amtsgerichte. Im Rahmen einer Videokonferenz haben sich die Präsidenten der Gerichte darauf verständigt, den Sitzungsbetrieb „behutsam flächendeckend wiederaufzunehmen“, heißt es dazu in er Erklärung des Oberlandesgerichts. Mit Beginn der Pandemie des Coronavirus mussten mündliche Verhandlungen auf ein notwendiges Minimum beschränkt werden.

„Es ist aber nicht so, dass wir gar nicht mehr gearbeitet haben“, erläuterte der Direktor des Amtsgerichts Plön, Dr. Bodo Clausen, den Gerichtsalltag. „Auch wenn seit dem 16. März viele Termine aufgehoben wurden.“ Das heißt nicht, dass die Straftäter nun ungeschoren davon kommen, ihr Prozesstermin verzögert sich nur. Gerade wenn es aber um Haftfragen ging, wurde in Straf-, Betreuungs- und Familiensachen sowie Eilanträge in Zivilsachen weiter verhandelt.

In der Zwischenzeit sind – so auch im Amtsgericht Plön – durch organisatorische und bauliche Maßnahmen viele Gerichtssäle und der Wartebereich so hergerichtet worden, dass die Schutzvorgaben strikt eingehalten werden können. „Wir sind in Teilen noch an der Umsetzung dabei, werden aber in der nächsten Woche wieder hochfahren“, so der Plöner Gerichts-Direktor.

Die nun geschaffenen Änderungen fangen beim Betreten des Gerichts an. Zugelassen werden derzeit nur Termin-Geladene – und diese auch zu gestaffelt in zwei Sälen zu unterschiedlichen Zeiten beginnende Verhandlungen. Betreten werden darf nur der Wartebereich und die Säle, nicht aber die Bürotrakte.

Jeder Besucher erhält zusammen mit seiner Terminladung zunächst ein umfangreiches Merkblatt zugesandt. Beim Betreten der nun durch Sichtschutzwände abgesicherten Pförtnerei muss er einen Fragebogen ausfüllen – ob er erkrankt ist, war oder z.B. Erkältungssymptome hat, ob er im Ausland war oder wie er zu erreichen ist um Infektionsketten zu verfolgen. Im Gebäude selbst sind die vorgeschriebenen Abstände zu wahren. Dies gilt auch für die Gerichtssäle selbst – zwei sind derzeit nutzbar. Dort sind die Tische so gestellt, dass auch hier die Abstände gewahrt werden. Die Publikumsplätze sind entsprechend eingeschränkt. „Schulklassen und Besuchergruppen sind derzeit bei Verhandlungen nicht möglich.

Neu ist auch, dass die früher meist zur vollen Stunde in allen Sälen beginnenden Prozesse nun gestaffelt sind – um den Wartebereich zu entlasten. Das Gerichtspersonal selbst arbeitet – noch – im Schichtsystem, viele im Homeoffice. „Ganz brauchbar ist eine Einzelbürolösung, um Kontakte zu vermeiden.“ Neu ist auch die angestrebte Trennung zum Beispiel im Verhandlungssaal. Angeklagter und Verteidiger sitzen weiter auseinander und entfernter von der Richterbank und dem Tisch der Staatsanwaltschaft. Weil diese Trennung beispielsweise bei einem Schöffenprozess, wenn neben dem Richter zwei Schöffen und auch noch die Protokollführerin sitzen, räumlich nicht möglich ist, „werden wir eben mobile Stellwände aufstellen, zur Not kaufen wir welche hinzu“, so Clausen weiter.

Eine Verpflichtung zum Tragen eines Mundschutzes gibt es noch nicht, aber auch hier gilt die dringende Empfehlung auf Bundesebene. Zudem wird auch in Plön intensiv daran gearbeitet, dass in nächster Zeit alle technischen Voraussetzungen geschaffen sind, aus dem Gerichtssaal im Wege der Bild- und Tonübertragung mit den Verfahrensbeteiligten zu verhandeln. „Da haben wir ein großes Interesse daran“, sagt Clausen. Technisch sei das Problem leicht zu lösen, „aber da sind Fragen des Datenschutzes, da arbeiten wir dran“. Denn letztlich muss garantiert sein, dass die Videodaten nicht auf irgendwelchen Servern im Ausland landen können. „Solche Anhörungen sollen gerade zum Beispiel in Betreuungssachen möglich gemacht werden.“ Clausen kann sich zum Beispiel die Anhörung einer Person aus einem Pflegeheim vorstellen, der damit der Weg ins Gericht erspart wird. „Wir sind nach Kräften dabei.“

Für das Plöner Amtsgericht heißt das, es geht von Montag an nicht auf einen Schlag im alten Umfang wieder los, aber abgestimmt soll die Zahl der Termine und Verhandlungen nun unter Einhaltung aller Vorkehrungen zügig wieder hochgefahren werden.