Eingene Fraktion nicht involviert : Gerald Wick möchte eine Plöner Patenschaft in Israel

CDU-Ratsherr hat einen 26 Seiten langen Antrag für den städtischen Hauptausschuss und die Ratsversammlung vorbereitet.

von Michael Kuhr

14. April 2020, 14:22 Uhr

Plön | Was haben der Ort Migdal am Westufer des Sees Genezareth in Israel und die Kreisstadt Plön gemeinsam? Nichts – noch nichts! Wenn es aber nach dem CDU-Ratsherrn Gerald Wick geht, dass sollten die beiden fast 5000 Kilometer voneinander entfernten Städte eine Partnerschaft eingehen.

Einen entsprechenden 26-seitigen Antrag hat der CDU-Ratsherr und bekennender Christ am Oster-Sonntag formuliert und über einen großen Verteiler bis hin zum Ministerpräsidenten Daniel Günther, seinem Vorgänger Peter Harry Carstensen und Landrätin Stephanie Ladwig in die städtischen Gremien zur Beratung gegeben. Doch die Sache hat einen Haken: Nach OHA-Informationen ist Wicks eigene CDU-Fraktion gar nicht in das Geschehen involviert. Fraktionschef André Jagusch dürfte darüber aktuell in seinem Urlaub informiert worden sein.

„Ich bin Christ und Anhänger des lebendigen Gottes und seines Sohne Jesus Christus“, sagte Gerald Wick gestern dem OHA. Er sei vor etwa 25 Jahren selbst in Israel gewesen und nachhaltig beeindruckt. „Unabhängig von der Glaubenseinstellung des einzelnen Menschen fasziniert das Land zwischen Mittelmeer und Rotem Meer und zieht Menschen aus der ganzen Welt zur Bereisung an“, weiß er. Schon viele Städte in Deutschland hätten freundschaftliche Bande geknüpft zu einzelnen Kommunen im Heiligen Land und pflegten Begegnungen von Jung und Alt. Gerald Wick engagiert sich auch in dem Arbeitszweig „Christliche Israelfreunde Holsteinische Schweiz“ der Freien evangelischen Gemeinde Eutin. Regelmäßig wird da der Shabbat, möglichst authentisch, mit dem Blasen des Schofar, demAnzünden von Kerzen und überfließendem Kelch gefeiert. Dabei kommen natürlich auch die Genüsse aus der israelischen Küche nicht zu kurz.

Im Herbst 2018 hatte CDU-Ratsherr Gerald Wick nach seinen eigenen Worten das Thema innerhalb der Plöner CDU-Ratsfraktion schon angesprochen. Doch die Fraktion hatte abgewunken und einen näher gelegenen Ort zum Beispiel in Dänemark vorgeschlagen. „Dabei könnten wir einen Jugendaustausch zwischen Plön und der Gemeinde Migdal in Schwung bringen“, sagte Wick und zeigte in seinem Antrag gleich mehrere Möglichkeiten auf. Er räumte ein, seinen neuerlichen Vorstoß nicht mit der CDU-Ratsfraktion abgesprochen zu haben. Aber die Reaktionen anderer habe er schon erhalten. Ingo Buth, Vorsitzender des städtischen Hauptausschusses, quittierte lediglich den Eingang des Antrages. Er wolle ihn auf die Agenda des städtischen Hauptausschusses setzen. Dr. Ingeborg Unbehauen (Grüne) habe in einer Reaktion Gerald Wick gegenüber die israelische Politik eher kritisch gesehen, wollte sich aber mit dem Antrag befassen. Gerald Wick ist sich seines Anliegens sehr sicher und will jetzt einen Beschlussvorschlag abstimmen und formulieren.