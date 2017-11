Gerätehäuser verschlingen viel Geld

vergrößern 1 von 1 Foto: Schröder 1 von 1

von Bernd Schröder

erstellt am 06.Nov.2017 | 20:17 Uhr

Erhebliche Kosten kommen auf die Gemeinde Malente für die Ertüchtigung des Gerätehauses der Malenter Ortswehr zu. Im Haushaltsentwurf 2018 ist dafür eine Summe in Höhe von knapp 972 000 Euro veranschlagt. Die seit langem von der Feuerwehrunfallkasse angemahnten Maßnahmen werden damit in etwa so teuer wie der seit langem geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kreuzfeld, der einschließlich Planung mit 1,08 Millionen Euro zu Buche schlagen soll.

Bislang gebe es im Malenter Gerätehaus kein eigenes WC und keine Dusche für Frauen und private und Einsatzkleidung könnten nicht getrennt voneinander aufbewahrt werden („Schwarz-weiß-Trennung“), erläuterte Bauamtsleiterin Britta Deubel bei der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sei ein Anbau in Richtung Bauhof geplant. Allerdings gebe es auch Einsparmöglichkeiten von insgesamt 138 000 Euro bei der Dacheindeckung der Fahrzeughalle, den Rolltoren sowie der Fassade, erläuterte die Bauamtsleiterin. Ein kompletter Neubau des Gerätehauses wäre nochmals erheblich teurer. Nur für den Bau – ohne Herrichtung der Außenanlagen – wären dafür nach ihren Angaben zwei Millionen Euro fällig.

Weitere 410 000 Euro sind für die Anschaffung dreier Feuerwehr-Fahrzeuge vorgesehen: Ein Einsatzleitwagen und ein Tanklöschfahrzeug für die Malenter Ortswehr sowie ein Mehrzweckfahrzeug für die Benzer Wehr. 25 000 Euro sind unter dem Punkt „Ausbau Gerätehaus Benz/Standortanalyse“ veranschlagt, 20 000 Euro für die Anschaffung von 18 neuen Atemschutzgeräten. Der Kauf neuer Spinde für die Ortswehren in Malente, Neukirchen, Nüchel, Benz und Timmdorf ist mit 83000 Euro veranschlagt, neue Einsatzkleidung soll 25 000 Euro kosten.

Für den mittlerweile 22 Jahre alten Unimog des Bauhofs soll ein vergleichsweise deutlich günstiger Traktor als Ersatz beschafft werden. Dafür plant die Verwaltung 140 000 Euro ein. Um die Straßenbeleuchtung weiter auf LED-Technik umzurüsten, sind 15 000 Euro eingeplant. Die Umrüstung auf LED-Licht im kompletten Rathaus soll knapp 60 000 Euro kosten. Dafür stehe eine Förderung von 30 Prozent in Aussicht, teilte Bauamtsleiterin Britta Deubel mit. Außerdem könne damit künftig Strom gespart werden.

Einen neuen Anstrich soll die Fassade des Altbaus des Awo-Kinderhauses erhalten. Kostenpunkt: 25 000 Euro. Weitere 20 000 Euro kostet der Ersatz von Holzzäunen auf dem Gelände der Awo-Kita durch sogenannte Stabmattenzäune. Damit werde eine Auflage des Kreises erfüllt, erläuterte Britta Deubel.

Rund 3300 Euro plant die Gemeinde für die Unterhaltung der abrissreifen Gebäude auf dem von Peinschen Gelände an der Bahnhofstraße ein. Ein geplanter, aber bislang nicht umgesetzter Abriss der Gebäude würde mit rund 80 000 Euro zu Buche schlagen, erklärte Britta Deubel. Möglicherweise werde sich das Zögern aber auszahlen. Denn im Rahmen der Städtebauförderung könnte der Abriss möglicherweise mit zwei Dritteln gefördert werden.

Aufgrund personeller Engpässe im Bauamt ist der bereits für dieses Jahr geplante Ausbau von Bruhnskoppeler Weg und Straße auf 2018 verschoben worden. Da die Planung jetzt ausgelagert wird, steigen die Kosten von von 445 000 Euro auf insgesamt 510 000 Euro. Die Planungskosten würden allerdings ebenfalls vom Land gefördert, erläuterte Britta Deubel.

Ein wenig Sparpotenzial fand der Ausschuss auch noch: So wurden 33 000 Euro, die für die Bauleitplanung für einen Campingplatz auf dem Schönow-Gelände vorgesehen waren, mit einem Sperrvermerk versehen. Diese Kosten soll nach Vorstellung des Ausschusses ein künftiger Investor tragen.

Zumindest verschoben wurden Ausgaben in Höhe von 35 000 Euro für Gehweg und Geländer an der Brücke in der Hindenburgallee. Denn die Gemeinde rechnet nicht mehr damit, dass der Neubau im Jahr 2018 fertig wird, nachdem die Verlegung von Versorgungsleitungen vorerst gescheitert ist.

Wieder nichts wurde es im laufenden Jahr mit einem Gebühr für die Entsorgung von Oberflächenwasser, der sogenannten Regensteuer. Doch die neue Einnahmequelle für die Gemeinde soll kommen. Die Verwaltung kündigte eine Satzung für das erste Halbjahr 2018 an.