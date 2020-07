Im Grossen Plöner See : Georg Friedrich Prinz von Preußen will die Plöner Prinzeninsel aufwerten

Seiner Königlichen Hoheit ist die Realisierung der drei Aspekte Natur, Geschichte und Jugendarbeit sehr wichtig.

von Michael Kuhr

22. Juli 2020, 16:40 Uhr

Plön | Die Prinzeninsel mit ihren Gebäuden modernisieren und zugleich die Historie des Ortes bewahren: Das ist Ziel eines Konzepts der Prinzeninsel Betriebs-GmbH. Bei einem Rundgang erläuterten die Gesellschafter Georg Friedrich Prinz von Preußen und Andreas Mattfeldt sowie der Sachverständige für Kunst und Denkmalpflege Stefan Schimmel das Vorhaben. Zur Ostersaison 2021 soll Wiedereröffnung sein.

Die Gastronomie im dann renovierten Niedersächsischen Bauernhaus will die GmbH selber betreiben und sucht dafür Köche, Betriebsleiter und Servicekräfte. 4,2 Hektar landwirtschaftliche Fläche sind an Kirsten Voß-Rahe und Christian Rahe von Hof Viehbrook in Rendswühren verpachtet. Sie stehen der GmbH bei der Umsetzung des Projekts beratend zur Seite. Das Ehepaar Voß-Rahe hat 2009 das Kulturdenkmal Hof Viehbrook als Leuchtturmprojekt der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz mit Fördermitteln in ein Kultur-, Bildungs- und Erlebniszentrum umgewandelt, das ab 2021 als Biobetrieb zertifiziert ist. Auf dem Gelände der Prinzeninsel planen sie einen Naturerlebnisort für Familien mit Wild und Streuobstwiese.

Am Montag will Kirsten Voß-Rahe der AktivRegion Pläne für die Modernisierung des Prinzenbades vorstellen. Das Haus Preußen kann als Eigentümer der Immobilie Förderanträge stellen. Die Stadt Plön hat das nicht mehr zeitgemäße Badehaus, in dem ein Kiosk und im Sommer der DLRG-Wachdienst untergebracht sind, in den 60er Jahren gebaut und unentgeltlich gepachtet. Aus dem Haus ließe sich ein ansprechendes Gebäude machen, eventuell mit (begrünter) Dachterrasse, so Mattfeldt.

Wunschvorstellung des Prinzen ist es, eine „Symbiose“ zu entwickeln mit der Stadt für ein Konzept, das beide Gastronomien bespielt: Das Restaurant-Café mit regionalen Spezialitäten und den Kiosk im Prinzenbad. Im März habe man nach der corona-bedingten Schließung mit den Renovierungsarbeiten begonnen, sagte Georg Friedrich Prinz von Preußen: „Die Gastronomie soll wieder eine zentrale Rolle einnehmen. Dafür ist viel Modernisierung notwendig.“ Seiner Familie sei es Verpflichtung, sich einzusetzen für das Kleinod Prinzeninsel unter den drei Aspekten Natur, Geschichte und Jugendarbeit. Die Philosophie von Hof Viehbrook habe ihn beeindruckt, so der Prinz, der gern Wildtiere in den Vordergrund rücken würde.

„Die Gastronomie ist ein schweres Geschäft, doch sie kann eine Chance für die Region sein“, führte Mattfeldt aus und prognostizierte eine nicht so riesige Speisekarte rund um Kartoffeln, Fisch örtlicher Lieferanten, regionale Spezialitäten und Weine, Wild und Highlandrind von Hof Viehbrook. Bisher gebe es nur eine grobe Kostenschätzung. Mehrere sechsstellige Summen werde man investieren in Außenanlage, Dach, barrrierefreien Eingang und Zugang zum Großen Plöner See, neue Küche, Biergarten, Verlegung der Elektrik unter Putz. Mit der Stadt sei man über einen Elektroshuttle im Gespräch für Veranstaltungen in den Abendstunden und allgemein stärkere Frequentierung. Familienfeiern sollten besonderer Standard werden. Da die Insel FFH-Gebiet ist, seien Neubauten oder die touristische Nutzung der Bootshäuser rechtlich nicht möglich. Allenfalls ließen sich eventuell drei Ferienwohnungen in der Scheune einrichten.