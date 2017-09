Gemeinsam werben für Eutin

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 13.Sep.2017 | 00:21 Uhr

Außen glänzend – innen matt: „Wir bieten als Stadt eine ganze Menge und das wollen wir mit unserer neuen Broschüre auch zeigen“, sagte Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt gestern bei der Vorstellung einer neuen Wirtschaftsbroschüre im Rathaus. Mit Kerstin Meyer von der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung hat sie auf 15 Seiten die Standortvorteile Eutins dargestellt. „Wir wollen damit Unternehmen und Geschäftstreibende anlocken und von unserer Stadt als Wohn- und Arbeitsort überzeugen“, sagte Stein-Schmidt.

Heutzutage müsse für Unternehmer alles stimmen, machte Dirk Bremken von der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein (Egoh) deutlich. „Lebensqualität und eine vernünftige Internetanbindung vor Ort scheinen die Zukunft zu sein“, sagt Bremken. In Gesprächen mit ansiedlungswilligen Betrieben werde dies immer wieder deutlich. Deshalb freue er sich, dass die Egoh mit Glasfaser, gelegt durch die Stadtwerke, werben könne. „Wir sind außerdem in Eutin in der komfortablen Situation, dass wir das einzige Gewerbegebiet weit und breit haben, das erweiterungsfähig ist und noch Kapazitäten hat. Die Planungen für eine Erweiterung laufen bereits“, sagte Bremken. Das derzeitige Gebiet von rund 150 000 Quadratmetern (rund 57 000 Quadratmeter frei) soll in Richtung Süsel um etwa 17 Hektar erweitert werden. Anstelle von derzeit 800 Mitarbeitern könnten bald schon mehr als 1000 im Gewerbegebiet einen Arbeitsplatz haben, schätzt Bremken: „Man rechnet damit, dass so eine Fläche in zehn bis 15 Jahren voll ist.“ In Konkurrenz zu den Plänen des Gesundheitszentrums von Thomas Hüstreich im Gewerbegebiet stehe das Erweiterungsvorhaben im ersten Schritt nicht, nur wenn diese Fläche dann etwa 2030 nochmals erweitert würde, kämen sich Gebietsgrenzen nahe. Einziges Problem der Egoh: Land wird insgesamt rar. „Denn die Landwirte wollen heutzutage nicht mehr verkaufen, sondern tauschen: Ein Quadratmeter Land für Gewerbegebiet ‚kostet‘ dann zwei Quadratmeter anderswo. Das verdoppelt unser Problem“, sagte Bremken. Vor dieser Herausforderung stünden aber alle Standorte – mit dem Unterschied, das Eutin noch Kapazitäten habe. Die Förderung vom Land sei ebenso nicht zu unterschätzen, weshalb der Quadratmeter im Gewerbegebiet für 38,50 Euro anstelle 80 Euro angeboten werden könne.

Was soll die Unternehmen neben dem Glasfaseranschluss und Erweiterungsmöglichkeiten überzeugen? „Wir sind eine familienfreundliche Stadt mit mehr als 150 Einzelhandelsbetrieben, einer hervorragenden Gesundheitsversorgung, Sitz der verschiedensten Behörden, und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten von Kultur bis Sport“, sagte Bürgermeister Carsten Behnk. „Ich finde das sehr gelungen.“

Der Glasfaser-Ausbau in Eutin gehe voran, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Marc Mißling. Derzeit werde das Gebiet um den Kleinen See sowie Neudorf vermarktet, in der Innenstadt bedeute jede Sanierungsmaßnahme auch Breitband-Ausbau.



Die Broschüre unter www.eutin.de