Gemeindewehrführer: Zwei Kandidaten stehen zur Wahl

von Constanze Emde

15. Januar 2019, 12:04 Uhr

Das Amt des Gemeindewehrführers Eutin war

die vergangenen 18 Jahre beständig mit Heino Kreutzfeldt verbunden. Nun, da die Amtszeit des 65-Jährigen ausläuft und er dem Gesetz nach auch nur zwei Jahre im aktiven Dienst und Wahlamt sein kann, tritt er nicht erneut an. Zwei Kandidaten, das ist selten bei dem hohen Ehrenamt, gibt es bereits: Der stellvertretende Gemeindewehrführer Marco Wriedt (50) und Ralf Klesny (49), in der dritten Amtsperiode Ortswehrführer von Neudorf, wollen am 22. Februar für den Posten kandidieren.

„Ich freue mich, dass es einen Nachfolger gibt“, sagte Kreutzfeldt gestern auf Nachfrage. Er habe bereits vor einem Jahr gesagt, dass er nicht nochmal antreten wolle, weil er mit 67-Jahren Kraft Gesetzes aus dem aktiven Dienst und Ehrenamt ausscheiden würde, eine ganze Amtszeit von sechs Jahren also nicht mehr möglich wäre. Dass es nun zwei Kandidaten gibt, ist selten bei so hohen Wahlämtern, es könne aber auch noch ein dritter oder vierter dazukommen, Eutin sei da für Überraschungen gut, so Kreutzfeldt.

Was sind die Aufgaben eines Gemeindewehrführers? „Er ist unter anderem Bindeglied zwischen Feuerwehr, Verwaltung und Politik, erster Ansprechpartner des Bürgermeisters, verantwortlich für die Ausbildung und Ausrüstung sowie Haushaltspläne und Brandschutz“, skizziert Kreutzfeldt und fügt hinzu, dass die administrative Arbeit in den vergangenen Jahren enorm zugenommen habe. „Wir verwalten eigentlich ein mittelständisches Unternehmen, verglichen von der Personal- und Budgetausstattung“, sagte Kreutzfeldt. Rund 120 aktive und damit stimmberechtigte Mitglieder hat die Eutiner Wehr, Fissau und Neudorf inklusive. Man kenne sich untereinander seit Jahren, eine kleine Vorstellrunde wird es am 22. Februar auch geben.

Alle drei eint ihr Engagement für die Feuerwehr seit Jugendtagen. Kreutzfeldt trat vor 50 Jahren in die Eutiner Wehr ein, „da steckte bei mir etwas in den Genen“, bemerkt Kreutzfeld, der sich noch gut an Erzählungen des Urgroßvaters und Großvaters erinnert, wie dieser in Neudorf noch für das Pferdegespann vor der Löschspritze verantwortlich war.

Wriedt gehörte gemeinsam mit Klesny zu den Gründungsmitgliedern der Eutiner Jugendwehr in Neudorf 1985. Marco Wriedt ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und ist IT-Administrator in der Sana-Klinik. 2015 setzte er sich mit 51 zu 22 Stimmen bei der Wahl zum stellvertretenden Gemeindewehrführer gegen Ralf Klesny durch. „Ich möchte Gemeindewehrführer werden, das ist für mich als Stellvertreter der logische Schritt“, sagte Marco Wriedt. Gemeinsam mit Kreutzfeldt sei er in den vergangenen Jahren viel unterwegs auf Landesebene. Das größte Thema für ihn ist die Mitgliederwerbung und -gewinnung, auch die Ausrückeordnung müsse überarbeitet werden.

Ralf Klesny arbeitet bei der Deutschen Bank, lebt mit seiner Partnerin und drei Kindern in Neudorf. Dort ist er in der dritten Amtsperiode Ortswehrführer und mache sich, sollte er gewählt werden, über eine Nachfolge für Neudorf keine Gedanken.

Als größtes Geschenk empfinde Kreutzfeldt, dass er während seiner Amtszeit kein Mitglied im Einsatz verloren habe. „Das ist mir glücklicherweise erspart geblieben und das wünsche ich auch den Nachfolgern.“