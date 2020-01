Malente : Gemeindewehr vor Führungswechsel – Bernd Penter hört auf, Martin Guttchen will kandidieren

Nach neun Jahren an der Spitze zieht Bernd Penter eine positive Bilanz, übt aber auch Kritik.

Avatar_shz von Bernd Schröder

30. Januar 2020, 17:28 Uhr

Malente | Die Malenter Gemeindewehr steht vor einem personellen Umbruch. Gemeindewehrführer Bernd Penter (57) wird sein Amt bei der Jahresversammlung am Freitag, 27. März, ab 19 Uhr im Kursaal zur Verfügung stellen, drei Jahre vor Ablauf seiner Amtszeit. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt. Denn auch für Penters Stellvertreter Andree Bendrich (58) ist Schluss. Der Ortswehrführer aus Kreuzfeld stand sechs Jahre lang an Penters Seite und tritt nicht für eine zweite Amtszeit an.

Die Nachfolger stehen bereits in den Startlöchern: Martin Guttchen (kl. Foto) will für den Chefposten in der Gemeindewehr kandidieren, für seine Stellvertretung gibt es mehrere Interessenten. Der 46-Jährige, der beruflich als Abteilungsleiter für Einsatz und Personal bei der Kieler Berufsfeuerwehr arbeitet, steht seit 2016 an der Spitze der Ortswehr Bad Malente-Gremsmühlen.

Guttchen macht keinen Hehl daraus, dass er mit der Arbeit der bisherigen Gemeindewehrführung nicht immer einverstanden war, auch wenn er den Dissens nicht in die Öffentlichkeit getragen habe. „Es wird Zeit, dass ich meinen Hut in den Ring schmeiße und versuche, es besser zu machen“, erklärt er. Aus seiner Sicht hat es an der nötigen Abstimmung mit den Ortswehren gemangelt. „Mein Ansatz ist, dass ich die Zusammenarbeit der Führungskräfte verbessern, die Kameradschaft in der Gemeindewehr weiter fördern und auch die Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik weiter positiv gestalten möchte“, erklärt Guttchen, der zu den maßgeblichen Mitgründern der Malenter Kinderfeuerwehr gehört.

Neben der Ausbildung und der weiteren Modernisierung des Fuhrparks will Guttchen die Personalentwicklung in den Fokus nehmen. „Wir müssen die Mitglieder motivieren. Wir können nicht alle fünf Jahre Neukirchen retten“, erklärt er mit Blick auf die in den vergangenen Jahren krisengeschüttelte Ortswehr. Ein wichtiger Ansatz sei die Nachwuchsförderung. Genügend Potenzial sei vorhanden, auch auf den Dörfern. „Wir wissen gerade nicht, wie wir die ganzen Jugendlichen ausbilden sollen.“

Eine wichtige Aufgabe sei die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans. Er wolle zwar keine Schließung von Ortswehren, betont Guttchen, doch ob künftig noch jede Wehr ihr eigenes Gerätehaus haben könne, sei fraglich. „Wir müssen sehen, ob wir uns das leisten können, alle Gerätehäuser zu erhalten.“ Es sei auch denkbar, dass zwei Wehren ein Gerätehaus nutzten, erklärt Guttchen. Dieser Weg werde auch andernorts beschritten, etwa in Scharbeutz. Dort gingen die Wehren aus Wulfsdorf und Pönitz vermutlich in einen Neubau nach Gleschendorf. Guttchen: „Es wird eine Zeit des Umbruchs geben.“ Künftig werde es darauf ankommen, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde, das Wohl der Bürger sowie Althergebrachtes und Tradition miteinander zu vereinen.

Bernd Penter zieht indes eine positive Bilanz seiner Amtszeit, was auch an der Personalentwicklung abzulesen sei. „Ich habe mit 190 Aktiven angefangen, seit einiger Zeit halten wir die 230er-Marke“. Das habe aus seiner Sicht etwas zu tun mit der Ausrüstung und Ausstattung der Ortswehren, aber auch mit der guten Ausbildung und in der Folge mit positiven Signalen, die Mitglieder in den Freundes- und Bekanntenkreis sendeten. Dazu passt eine Neuerung, die Penter und Bendrich gemeinsam bei der Gemeinde durchsetzten, der soganannte Motivations- oder Wertschätzungstopf. Damit stehen jährlich 25.000 Euro bereit, um den Einsatz der Feuerwehrleute mit Gutscheinen zu würdigen.

Von Beginn an habe er Wert gelegt auf Tradition, Kameradschaft und den Erhalt der Dorffeuerwehren. „Da sind mir viele Dinge gelungen“, sagt Penter, der sich zugute halten darf, durch seinen Einsatz als kommissarischer Wehrführer die Ortswehren Malkwitz-Söhren und Neukirchen vor dem Aus bewahrt zu haben. Vorangekommen seien die Malenter Wehren auch beim Thema Ausrüstung. Mit Ausnahme von Malkwitz-Söhren hätten alle Ortswehren neue Fahrzeuge erhalten, es sei neue Schutzkleidung beschafft worden und neues technisches Gerät. Mittlerweile gebe es beispielsweise nicht nur in Malente, sondern auch in den Bereichen Kreuzfeld sowie Benz und Nüchel hydraulisches Rettungsgerät.

Eine zentrale Rolle habe für ihn die Ausbildung gespielt, sagt Penter. „Ich habe besonders Führungskräfte ermutigt, Seminare an der Landesfeuerwehrschule zu besuchen, damit sie eine bessere Grundlage für ihre Entscheidungen und damit auch ein besseres Standing haben.“ Gemeinsam mit Andree Bendrich habe er die Ausbildung verändert und große Akzeptanz für Inhalte und Art der Vermittlung erfahren: „Seit 2012 haben wir um die 100 neue Mitglieder ausgebildet.“ Damit sei einiges an Abgängen kompensiert worden.

Mit der Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplans 2012 sei es gelungen, zu einer besseren Einhaltung der Hilfsfristen zu kommen. Das betreffe etwa den Ortsteil Gremsmühlen, in den Kreuzfeld nun gemeinsam mit Malente ausrücke. „Im Zusammenwirken mit Andree Bendrich habe sich die Kreuzfelder Wehr dafür qualifiziert und die entsprechenden Fahrzeuge erhalten. Der weitgehend abgeschlossene Neubau des Gerätehauses sei ein Ausfluss dieser Vorarbeit.

„Wir haben da eine ganze Menge große Sachen angepackt“, blickt Andree Bendrich auf die vergangenen sechs Jahre zurück. Dazu gehörten Bedarfsplan, Fahrzeugkonzept, Motivationstopf, Ausbildung, Vereinheitlichung der Ausrüstung und Bekleidung.

Klar ist aber auch: Es hat viel Kraft gekostet, diese Dinge auf den Weg zu bringen. „Die Luft ist ein bisschen verloren gegangen aufgrund der Erfahrungen, die ich machen musste“, begründet Penter seinen Rückzug. Er nimmt dabei besonders Politik und Verwaltung ins Visier. Diese setze zu wenig auf die Kompetenz ihrer Ehrenbeamten. Er verstehe nicht, warum Verwaltungshandeln so lange dauere. Die politischen Gremien blickten zu sehr auf das nicht gefüllte Portemonnaie statt auf die Einhaltung rechtlicher Bestimmungen im Brandschutzgesetz. Doch auch in der Feuerwehr selbst sei es manchmal schwierig gewesen, Dinge umzusetzen. „Daher bin ich der festen Überzeugung, dass neun Jahre als Gemeindewehrführer und 15 Jahre im Vorstand für mich ausreichend sind.“

Andree Bendrich sieht es für sich ähnlich. Die Aufgabe sei mit einem hohen Freizeitverzicht verbunden. „Das geht nur gut, wenn man von allen Seiten Unterstützung bekommt.“ Die habe es auch aus der Feuerwehr nicht immer gegeben. Letztlich werde der Aufwand, um kleinere Dinge zu erreichen, immer größer, bedauert Bendrich.

Trotz des hohen Aufwands, der mit der Führung der Gemeindewehr verbunden ist, scheint es kein Problem zu sein, die Nachfolge zu regeln. Künftig soll es wieder zwei Stellvertreter geben, für diese Posten stünden es derzeit drei potenzielle Kandidaten bereit, berichtet Martin Guttchen. Martin Bock (Sieversdorf), Marcus Path und Torsten Rosplesch (beide aus Nüchel) hätten ihr Interesse signalisiert.

Sollte er im März gewählt werden, werde er sein Amt als Malenter Ortswehrführer abgeben, kündigte Guttchen an. Mit seinem bisherigen Stellvertreter Nils Lenkewitz (kl. Foto) stehe ebenfalls ein Kandidat für die Nachfolge bereit.