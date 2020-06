Süsel : Gemeindevertretung hakt 32 Punkte ab

Selbstverwaltung arbeitet zügig eine lange Tagesordnung mit meist einstimmigen Beschlüssen ab.

von Achim Krauskopf

26. Juni 2020, 17:11 Uhr

Süsel | Einen „Berg“ an Themen, der sich in den vergangenen Wochen coronabedingt angehäuft hatte, wurde von der Gemeindevertretung Süsel Donnerstagabend abgetragen: 32 Punkte standen auf der Tagesordnung, die im Vereinsheim des TSV in weniger als zwei Stunden abgearbeitet wurde.

Windparkpläne: Gemeinde bleibt auf Linie

Diskussion gab es vor allem um Details, Beschlüsse fielen fast ausnahmslos einstimmig. So wurde die Bauleitplanung für den Windpark bei Kesdorf ins weitere Genehmigungsverfahren geschickt. Bei der Windparkplanung bleibt die Gemeinde auf Linie: In dem ausgewiesenen Gebiet sollen die vorhandenen 17 Windkraftanlagen durch zwölf neue ersetzt werden, die aber bis zu 200 Meter hoch sein dürfen. Eine von der Landesplanung vorgeschlagene Erweiterung der Fläche im Nordwesten ist im Plan der Gemeinde nicht enthalten.

Intensive Diskussion um Prüfauftrag

Eine intensive Diskussion gab es über einen Prüfauftrag, der am Ende der Verwaltung erteilt wurde: Mit Blick auf die Entwicklung rund um die Süseler Schule hatte eine interfraktionelle Arbeitsgruppe empfohlen, auf dem Schulgelände den Bau einer Offenen Ganztagsschule (OGS) für alle Schüler und einen Kita-Neubau zu prüfen. Für die OGS sollte so ein Raumprogramm inklusive Mensa für 180 bis 200 Essen in zwei Schichten, 35 Essen davon für die Krippe, geprüft werden.

Albrecht Dudy (SPD) warnte vor einer zu großen Planung, die über dem Bedarf liegen und deshalb ohne Not zu teuer werden könnte: Keine OGS müsse alle Schüler betreuen, und die Prognosen sagten auch sinkende Schülerzahlen für Süsel voraus. CDU und Freie Wähler Süsel (FWS) blieben bei der Formulierung „für alle Schüler“: In der Vergangenheit sei immer zu knapp geplant worden, und mit einem Prüfauftrag sei noch kein Baubeschluss gefallen, lautete das Argument der Mehrheit in der Vertretung.

Schulsozialarbeit auf 25 Wochenstunden festgesetzt

Die wöchentliche Stundenzahl für die Schulsozialarbeit, die der Kinderschutzbundes Neustadt an der Grundschule Süsel leistet, wird im kommendn Schuljahr auf 25 Wochenstunden festgesetzt.

Mit einer Gegenstimme wurde ein Nachtrag zum Haushalt beschlossen, in dem nicht zuletzt wie durch den Corona-Lockdown absehbaren Veränderungen berücksichtigt sind. Wegen der erheblichen Rückgänge bei den Steuereinnahmen wurde der kalkulierte Jahresfehlbetrag von knapp 100.000 auf knapp 600.000 Euro hoch gesetzt. Im investiven Finanzhaushalt wurde der für Investitionen veranschlagte Kreditbedarf von 1,3 Millionen auf 900.000 Euro reduziert.

Altes Feuerwehrhaus ist verkauft

Zwei interessante Zahlen: Das alte Feuerwehrhaus in Röbel ist verkauft, unterm Strich wurden gut 160.000 Euro Einnahmen verbucht. Und für den Verkauf von Grundstücken im interkommunalen Gewerbegebiet wird mit 180.000 Euro gerechnet.

Ein Fazit aus der Verwaltungsvorlage: „Die Gemeinde wird sich wieder verstärkt mit der Haushaltskonsolidierung auseinandersetzen müssen.“