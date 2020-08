Bösdorf : Gemeinde zahlt einen neuen Führerschein

Das neue Tanklöschfahrzeug TLF 3000 kann nur mit einem Lkw-Führerschein gefahren werden.

von Michael Kuhr

21. August 2020, 14:13 Uhr

Bösdorf | Lkw-Führerschein und Gebührensatzung: Gleich zwei Feuerwehrthemen, die indirekt mit dem neuen Tanklöschfahrzeug TLF 3000 zusammenhängen, beschäftigten Donnerstagabend die Bösdorfer Gemeindevertreter.

Sie beschlossen, einem der Aktiven der Wehr, der tagesverfügbar ist, den Lkw-Führerschein Klasse C voll zu finanzieren. Der Grund: Die normale Fahrerlaubnis für Lkw bis 7,5 Tonnen reicht nicht mehr aus. Die Feuerwehr hatte die Übernahme der Kosten beantragt. Nach den Worten von Bürgermeister Engelbert Unterhalt wird die Ausgabe von rund 3000 bis 3500 Euro erstmals voll übernommen, wo man sonst jeweils einen Zuschuss bewilligt habe.

Über die Neuordnung der Feuerwehrgebührensatzung wollen die Gemeindevertreter erneut in einer der nächsten Sitzungen entscheiden. Die Satzung regelt die Gebühren für sogenannte unberechtigte Einsätze nach Fehlalarmen und ermöglicht es, betroffene Einrichtungen oder Personen zur Kasse zu bitten. 1000 bis 2500 Euro pro Jahr fließen dadurch im Schnitt ins Gemeindesäckel. Die bisherige Satzung sollte nach rund 20 Jahren überarbeitet und verabschiedet werden, da sie auch vor dem Hintergrund modernerer Fahrzeuge nicht mehr zeitgemäß ist. Daraufhin verfügte die Kommunalaufsicht des Kreises Plön, die alte Satzung zu erneuern und damit eine Firma zu beauftragen. „Das kostet 5000 Euro. Das kriegen wir in drei Jahren nicht wieder rein“, vermutet Unterhalt. Er will die Angelegenheit mit dem Kreisfeuerwehrverband klären, ob es nicht vergleichbare Satzungen gibt, die auf Bösdorf übertragbar sind. „Wir müssen doch das Rad nicht neu erfinden.“

Eine ganz neue Satzung über die Sondernutzung öffentlicher Straßen soll andererseits für klingende Münze im Haushalt sorgen. Sie wird angewendet, wenn bei Baumaßnahmen Maschinen und Gerät auf Straßen und Parkplätzen abgestellt sind. Ab 1. Januar 2021 kann die Gemeinde anhand einer Gebührentabelle kassieren.