Süsel : „Gemeinde nicht an Sport interessiert“

von Orly Röhlk

erstellt am 07.Nov.2017 | 14:42 Uhr

In der Gemeindevertretersitzung wird morgen unter anderem über das Sportentwicklungskonzept beraten, das im Auftrag der Gemeinde von der Uni Kiel erstellt wurde (wir berichteten). In einem Pressegespräch machten sich Vertreter des TSV Süsel gestern Luft. „Uns ist die Hutschnur geplatzt. Da sind haarsträubende Aussagen enthalten, die deutliche Zweifel an der Kompetenz des Verfassers aufkommen lassen“, sagte

der TSV-Vorsitzende Holger Böttcher, der gemeinsam mit den Spartenleitern Fußball und American Football, Erhard Nawotke und Dr. Jan Andresen, an dem Gespräch teilnahm.

Nach den Worten der Vereinsvertreter bemängeln die Sportler seit geraumer Zeit den miserablen Zustand der Sportanlagen in Süsel. So sorgen ein starker Maulwurfbefall, Unterhöhlungen und Unebenheiten für eine erhöhte Verletzungsgefahr und die Leichtathletikanlagen mit einer Laufbahn und einer Weitsprunggrube seien nur noch zu erahnen. Der Verein hat seit mehreren Jahren immer wieder Gespräche geführt, Informationen eingeholt und Anträge an die Gemeinde gestellt, wurde aber immer wieder vertröstet und hingehalten. Auch der Auftrag zur Erstellung eines Sportentwicklungskonzeptes durch die Universität Kiel sei erst mit Verzögerung in Auftrag gegeben worden.

Nachdem mehrere Anträge in der Gemeindevertretung abgelehnt wurden beschloss der Vorstand des TSV Süsel, dass die Beziehungen zwischen dem Verein und der Gemeinde als beendet betrachtet werden. „Die Gemeinde und die Gemeindevertretung darf keine Veranstaltungen mehr im Vereinsheim durchführen. Dies trifft auch auf die geplante Gemeindevertretersitzung im Dezember und den geplanten Jahresempfang der Gemeinde im Januar zu“, teilte der Vorstand dem Bürgermeister mit.

Über die Inhalte des nunmehr vorliegenden Abschlussberichtes der Uni Kiel sind die Vereinsvertreter mehr als verwundert. So stoßen Aussagen über den „guten Zustand des Kleinspielfeldes“, weitere Kapazitäten durch eine parallele Nutzung der beiden Sporthallenteile oder eine Auslagerung von Sportangeboten in das Vereinsheim auf Kopfschütteln. Nahezu grotesk empfinden die Vereinsvertreter den Vorschlag, das Fußball-Training für Jugendmannschaften auf die Bolzplätze der Gemeinde zu verlegen, wo weder Umkleidekabinen noch sanitäre Anlagen zur Verfügung stehen.

„Die Gemeinde Süsel ist in keiner Weise an einer Sportförderung interessiert. Seit mehr als zehn Jahren wird die Sanierung des Sportplatzes vor allem durch die SPD-Fraktion bewusst abgelehnt. Das Gutachten der Universität Kiel ist an fehlender Qualität kaum zu toppen“, so Böttcher Dabei reiche jedem Sportler ein Blick auf den Platz, um zu erkennen, in welch erbärmlichen Zustand er ist. Der TSV Süsel bleibt bei seiner Forderung, den Naturrasenplatz zu sanieren, das Kleinspielfeld mit einem Kunstrasen zu versehen und die Leichtathletikanlagen wieder herzustellen. Aber Erhard Nawotke hat erhebliche Zweifel, ob mit den Maßnahmen im nächsten Jahr begonnen wird. Aus diesem Grund wird er von seinem Amt zurücktreten. „Dabei müsste sich die Gemeinde doch bemühen, attraktive Bedingungen für mögliche Neubürger zu schaffen“, sagte Nawotke. Auch Dr. Andresen wundert sich. „Es ist ja wohl hinlänglich bekannt, wie wichtig Sport für die Jugend ist. Ich frage mich, warum das hier torpediert wird.“

Schließlich benötige auch die Schule vernünftige Bedingungen. Zudem werde beim TSV Süsel, nicht nur bei den 280 Kindern und Jugendlichen im Verein, auch die Integration gelebt. Und letztlich bleibe für die Gemeinde angesichts der hohen Fördermittel und günstigen Finanzierungsmöglichkeiten nur ein überschaubarer Anteil. Bei der morgigen Gemeindevertretersitzung wird kein offizieller Vertreter des Vereines anwesend sein, kündigte Böttcher an.