Eutin : Gemeinde geht Rissen auf den Grund

Bauausschuss gibt Gutachten für schadhaftes Sportlerheim am Jahnweg in Auftrag.

Avatar_shz von shz.de

06. September 2019, 13:30 Uhr

Schönwalde | Knicks, Risse Straßenausbau und ein Sanitärcontainer beschäftigten die Mitglieder des Schönwalder Bauausschusses.

Diskussion um Knicks

Knicks, die in die Fahrbahn wachsen und zu Schäden an Autos führen, beschäftigen den Bauausschuss in Schönwalde schon seit Jahren. Immer wieder gibt es Beschwerden der Bürger. Peter Seehusen (SPD) erinnerte erneut an eine alte Praxis nach der die Gemeinde zumindest die Durchgangsstraßen freigehalten hat. Auf der Sitzung der Gemeindevertretung vor der Sommerpause unternahm er noch einmal einen Versuch, diese wieder einzuführen. Am Mittwoch beschäftigte sich der Bauausschuss mit dem Antrag der SPD, die Knicks durch ein Lohnunternehmen ausputzen zu lassen. Moritz-Alexander Hanssen (CDU) legte einen Gegenentwurf vor.

Demnach sollen die Grundeigentümer zukünftig per 15. Juni angeschrieben und auf ihre bestehende Verpflichtung zur Freihaltung des Lichtraumprofils an Straßen hingewiesen werden. In dem Schreiben soll direkt eine Frist bis zum 30. September gesetzt und eine kostenpflichtige Ersatzmaßnahme angekündigt werden. Seehusen wies darauf hin, dass solch eine Regelung bereits bestehe aber nicht umgesetzt werden. „Wir müssen das einfach mal zwei Jahre konsequent umsetzen“, forderte Nils Meyer (CDU). Dann werde es auch zu einer Änderung des Verhaltens der Anlieger kommen. Es gehe ihm um die Verkehrssicherheit aller, warb Seehusen erneut für seinen Vorschlag. Angela Hüttmann (SPD) stellte die genannten Termine in Frage. Ende September sei zu spät. Das Wachstum setze schon im Juni ein. Man könne nicht Monate mit der Ersatzvornahme warten, wenn Schulbusse nicht mehr passieren könnten. Markus Lühr (CDU) sah beim Einsatz eines Lohnunternehmens den Gleichheitsgrundsatz verletzt. „Warum sollen Anlieger an Durchgangsstraßen die Knicks geputzt bekommen und wer in der zweiten Reihe wohnt nicht“, fragte er. Am Ende fasste die CDU den Beschluss mit fünf Ja-Stimmen und geschlossener Enthaltung der SPD.

Rissen im Sportlerheim soll auf den Grund gegangen werden

Mit gleicher Mehrheit jedoch mit zwei Gegenstimmen aus Reihen der SPD erging der Beschluss das Sportlerheim am Jahnweg durch einen Baugutachter bewerten und Gipsmarken setzen zu lassen sowie ein Bodengutachten in Auftrag zu geben. Die Kosten für beide Gutachten wurden auf etwa 3500 Euro geschätzt.

Das Gebäude ist in den Hang gebaut. Seit Jahren bildet sich immer wieder ein Riss zwischen dem Gebäudeteil mit Keller und dem ohne. „Häuser, die aus zwei Bauteilen bestehen, bekommen immer Risse. Das ist ganz normal“, urteilte Peter Seehusen. Die Situation sei seit Jahren immer die gleiche. Markus Lühr und Nils Meyer forderten endgültige Klarheit über den Zustand des Gebäudes. „Wir wissen nicht, wie der Boden aufgebaut ist. Vielleicht muss da nur eine ordentliche Dämmschicht drauf und wir haben Ruhe“, warb Meyer für die gutachterlicher Bestandsaufnahme. Eine immer wiederkehrende Rissverfüllung sei der falsche Weg mit dem Problem umzugehen.

WC-Container sind zu teuer

Einigkeit herrschte indes in Bezug auf die Anschaffung eines Sanitärcontainers auf dem Sportplatz unweit des Grillplatzes. Es sei ohne Probleme möglich die Toiletten im Sportlerheim zu nutzen, wenn der Grillplatz vermietet werde. Das sei im vergangenen Jahr genau einmal geschehen, verkündete Markus Lühr. Dafür seien 9000 Euro Anschaffungskosten zu viel, zumal noch Kosten für den Anschluss an die Kanalisation und die Beheizung hinzukämen. Also blieb eine Empfehlung an die Gemeindevertretung aus.

Gleiches gilt für die Fortführung der Planungen für den weiteren Straßenausbau in Langenhagen. Hier soll zunächst ein Gespräch zwischen Gemeindevertretern, Ausschussmitgliedern und dem Bauingenieur erfolgen, um den Umfang der Baumaßnahmen zu erörtern. Laut Verwaltung liegen die geschätzten Kosten derzeit bei 2.135 Millionen Euro. Auf Beschluss der Gemeindevertretung können keine Ausbaubeiträge erhoben werden.