Überraschung in Holsteinischer Schweiz : Gemeinde Bösdorf verlässt die Tourismuszentrale

Die Mehrheit der Gemeindevertretung sieht für Ferienanbieter in Bösdorf keinen Nutzen einer Mitgliedschaft für 16.000 Euro im Jahr.

von Michael Kuhr

12. Juni 2020, 16:04 Uhr

Kleinmeinsdorf | Die Gemeinde Bösdorf, Gründungsmitglied der 2010 von ihrem Vordenker und ehemaligem Bürgermeister Joachim Schmidt ins Leben gerufenen Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz (TZHS), wird dem Zusammenschluss der Touristiker zum 31. Dezember 2021 den Rücken kehren. Diesen Mehrheitsbeschluss fasste die Bösdorfer Gemeindevertretung am Donnerstagabend.

Der TZHS gehören aktuell neben noch Bösdorf die Städte Plön und Eutin sowie die Gemeinden Malente, Dersau und Grebin an. Die Gemeinde Schönwalde ist seit diesem Jahr nicht mehr dabei. In der TZHS geht es unter anderem um die Bündelung des Angebotes für Urlauber in der Region. Die Mitgliedsgemeinden zahlen dafür einen jährlichen Beitrag. Die Arbeit der TZHS wird in der Tourist Info Plön unter der Geschäftsführung von Caroline Backmann erledigt.

Der Mehrheit aus CDU und Günther Velten von den Bürgern für Bösdorf (BfB) ist der vor einer Erhöhung stehende Mitgliedsbeitrag von 16.000 Euro zu hoch und der Nutzen für die Vermieter in der Gemeinde zu gering, wurde in den Diskussionsbeiträgen deutlich. Die SPD und zwei BfB-Vertreter votierten gegen einen Austritt.

„Es ist die erste Beitragserhöhung seit Gründung der Tourismuszentrale“, führte Ralf Loose (SPD), Vorsitzender des Ausschusses für gesellschaftliche Angelegenheiten, in das Thema ein. Es solle mehr Geld in Sozial Media investiert werden, um die Schlagkraft der Touristiker für die Region zu erhöhen.

Henning Biss (CDU) berichtete von Gesprächen mit Vermietern aus der Gemeinde Bösdorf, denen Gegenwert und Vorteile einer Mitgliedschaft für den Tourismus in Bösdorf nicht einleuchteten. Die 16.000 Euro wollte Biss „anders und zum Wohle unserer Bürger ausgeben“. Durch den Austritt würden die Bösdorfer Vermieter keinen Effekt erfahren.



SPD für eine weitere Mitgliedschaft





Für eine weitere Mitgliedschaft der Gemeinde Bösdorf setzte sich Dr. Horst Kasselmann (SPD) ein, weil der Tourismus davon einen hohen Nutzen habe. Bösdorf werde so bundesweit vermarktet. Kasselmann fürchtete um den Verlust des Anspruches auf Fördergelder.

Günther Velten (BfB) findet die 16.000 Euro an neuem Mitgliedsbeitrag für zu hoch. Auch er habe mit Vermietern aus der Gemeinde Bösdorf gesprochen, die zu 80 Prozent ihren eigenen Internetauftritt hätten und die Vorteile der Mitgliedschaft nicht mehr sehen. BfB-Fraktionskollegin Bianca Sievers hingegen hielt ein flammendes Plädoyer für eine weitere Mitgliedschaft: „Es soll ein Koordinator eingestellt werden, um die Vermieter vor Ort zu beraten.“ Außerdem sei die TZHS an verschiedene Portale angeschlossen und sehr gut vernetzt. An anderer Stelle sei dieses Marketing für 16.000 Euro im Jahr in Bösdorf nicht zu haben. Sievers erinnerte beispielhaft an das Wanderwegekonzept oder die Beratung in der Digitalisierung. Davon habe auch Bösdorf profitiert. Die Gemeinde müsse zukunftsorientiert denken und dürfe mit dem Austritt der der TZHS nicht in den Dornröschenschlaf versinken.

Enrico Kossak (CDU) ist sicher: „Für Bösdorf zählt nur die Nähe zur Ostsee.“ Und in zehn Jahren könnte man mit 160.000 Euro an gesparten Mitgliedsbeiträgen neue Straßen in der Gemeinde Bösdorf bauen. Katrin Günther (CDU) schlug vor, erst einmal zwei Jahre aus der TZHS auszutreten, die Entwicklung abzuwarten und dann neu über einen Eintritt zu entscheiden.

Bürgermeister Engelbert Unterhalt (SPD) sagte, dass die Übernachtungszahlen in Bösdorf durch die beiden Campingplätze sehr hoch seien und den Beitragsschlüssel für den Mitgliedsbeitrag der Gemeinde in der TZHS in die Höhe trieben. Er auch warnte davor, ins Kirchturmdenken zurück zu kehren. Es sollte vielmehr Solidarität gezeigt werden.



Winter bietet Gespräche an





Mit Bedauern hat gestern auch Lars Winter, Plöns Bürgermeister und derzeitiger Vorsteher des Zweckverbandes Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz, den Austritt Bösdorf zur Kenntnis genommen. „Bösdorf hat die TZHS als Gründungsmitglied stets vorangetrieben“, lobte Winter. Er bietet der Gemeinde Bösdorf gemeinsam mit Caroline Backmann von der Tourist Info Plön Gespräche an, denn: „Ein Kirchturmdenken hat in der heutigen Zeit wahrlich keinen Platz mehr.“

Für Lars Winter und Caroline Backmann ist jedoch das Tischtuch noch nicht zerschnitten. Sie wollen sich um die weitere Mitgliedschaft Bösdorfs bemühen. Dazu Lars Winter: „Es wäre doch schade, wenn Bösdorfer Vermieter ab 2022 nicht mehr im gemeinsamen Gastgeberverzeichnis auftauchen.“ Immerhin belegten die Vermieter aus der Gemeinde Bösdorf fünf prall gefüllte Seiten im Gastgeberverzeichnis der TZHS, das bundesweite Strahlkraft habe.