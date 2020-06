Strassenbau für Bewohner günstiger : Gemeinde Bösdorf senkt die Straßenausbaubeiträge

Kompletter Verzicht auf Straßenausbaubeitragssatzung nicht mehrheitsfähig. Wann Anlieger- und wann Durchgangsstraße?

von Michael Kuhr

15. Juni 2020, 14:40 Uhr

Bösdorf | Reizthema in der Gemeindevertretung war die Straßenausbausatzung der Gemeinde. Schließlich muss in Bösdorf die Straße „Im Dorfe“ erneuert werden. Und hier wird die Frage zu klären sein, ob „Im Dorfe“ eine Anlieger- oder eine Durchgangsstraße ist. Danach richtet sich am Ende die Verteilung der Kosten eben nach der Straßenausbaubeitragssatzung Schnell war klar, dass die Gemeinde Bösdorf grundsätzlich an der Satzung festhält, die in anderen Kommunen schon gekippt wurde. Ohne Satzung müsste sie die Kosten der Straßenerneuerung aus eigener Tasche bezahlen. Und so üppig hat es Bösdorf nun mal nicht. Nach der gültigen Satzung steht eine Beteiligung der Anlieger von 80 Prozent im Raum, die auf Antrag der SPD immerhin auf 51 Prozent gekürzt wurde. Die CDU hätte gern 53 Prozent gesehen, schien in der Abstimmung aber nicht orientiert.

Das ist ganz klar eine Anliegerstraße Engelbert Unterhalt, Bürgermeister

Geklärt werden muss aber noch, ob die Straße „Im Dorfe“ durch Bösdorf am Ehrenmal vorbei bis an die Malenter Straße heran überhaupt eine Anliegerstraße ist. Nach Meinung der reichlich anwesenden Bewohner ist es nach dem Straßenverkehr zu urteilen eher eine Durchgangsstraße. Und dafür muss laut Satzung deutlich weniger Geld von ihnen bezahlt werden. „Das ist ganz klar eine Anliegerstraße“, ist Bürgermeister Engelbert Unterhalt nach Prüfung sicher. Viele der rund 20 Gäste der Sitzung schüttelten den Kopf, waren anderer Meinung. Immerhin weist die Gemeinde an der Malenter Straße auf den Abbieger am Ehrenmal vorbei nach Bösdorf hin. Die Anwohner klagten, dass ihre angebliche „Anliegerstraße“ ganz schön benutzt wird, nämlich vom Durchgangsverkehr, der wohl eine Strecke abkürzen wolle.

Henning Biss (CDU) verwies auf weitere Straßenbaumaßnahmen in der Gemeinde Bösdorf, die in den nächsten Jahren bezahlt werden müssten. Eine Erhöhung der Grundsteuer als Einnahmequelle für Straßenbau in der Gemeinde wirke sich am Ende negativ auf die Steuerkraft der Gemeinde und mögliche Zuschüsse aus. Für eine Erhöhung der Grundsteuer und die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung sprach sich Dr. Horst Kasselmann (SPD) aus: „Das wäre gerechter.“ Regina Hornsmann (BfB) mahnte nachhaltige Überlegungen an, wie weitere Straßenbaumaßnahmen in der Gemeinde überhaupt finanziert werden sollten. Corona und Kurzarbeit sorgten schon jetzt für eine hohe Belastung der Menschen, die sich an den Straßenbaukosten beteiligen sollen. So sei eine Stundung der Beiträge über 20 Jahre möglich.

Niemand wird in ein finanzielles Loch fallen Engelbert Unterhalt, Bürgermeister

Günther Velten (BfB) regte an, die heutige Druchgangs-straße etwa am Ehrenmal zu sperren, damit es eine Anliegerstraße wird und erntete Kopfnicken bei den Anliegern. Und Bürgermeister Unterhalt versprach: „Niemand wird in ein finanzielles Loch fallen.“ Es sei eine Stundung der fälligen Beiträge über 20 Jahre möglich. Außerdem komme 2024 für Bösdorf der doppische Haushalt, dann werde es mit Sanierung haushaltstechnisch schwieriger.