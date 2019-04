Krötenwanderung in Grebin : Gemeinde betreibt aktiven Artenschutz

Der Schulweg zwischen Alter Schule und Wohnhaus Stumpf bleibt für den Verkehr gesperrt.

von Michael Kuhr

05. April 2019, 14:28 Uhr

In jeden Jahr wieder das Schauspiel: auf ihrem Weg zum Laichplatz im Görnitzer See werden viele Kröten auf der Straße überfahren. Das soll sich in diesem Jahr ändern: ab sofort ist nachts der Schulweg zwischen der Alten Schule und dem Wohnhaus Stumpf während der Zeit der Krötenwanderung zum Görnitzer See für den Verkehr gesperrt. Werner Fischer aus Görnitz hatten in den vergangenen drei Jahren immer wieder festgestellt, dass viele Kröten auf dem Weg zu ihren Laichplatz im Görnitzer See platt gefahren wurden. So ergriff er in diesem Jahr die Initiative. Da er auch im Geschäftsausschuss der Gemeinde Grebin als bürgerliches Mitglied der KWG mitarbeitet, schlug er dort die nächtliche Sperrung vor und erntete er einhellige Zustimmung.

Der Bestand hat durch die Austrocknung im vergangenen Sommer gelitten Werner Fischer, Anwohner

Bürgermeister Gerhard Manzke stellte über das Amt einen Antrag an die Verkehrsaufsicht des Kreises, die aus Gründen des Artenschutzes eine nächtliche Sperrung in der Zeit vom 15. März bis spätestens 30. April unbürokratisch und schnell genehmigte. Die Krötenwanderung ist von der Temperatur abhängig. Beträgt sie vier Nächte hintereinander 6 Grad Celsius oder mehr, dann wandern die Kröten los. In etwa drei bis vier Tagen ist die Wanderung dann beendet. Da Werner Fischer nicht nur die Absperrung ehrenamtlich auf- und abbaut, sondern auch die Krötenwanderung abends beobachtet, soll die Sperrung des Schulweges unmittelbar nach Beendigung der Krötenwanderung wieder aufgehoben werden. „Der Bestand hat durch die Austrocknung im vergangenen Sommer gelitten, nützlich sind die Kröten zur Stechfliegenprävention, so Werner Fischer.

Bürgermeister Gerhard Manzke dankte Werner Fischer bei einem Ortstermin für sein Engagemant und allen Bürgern, besonders im Ortsteil Görnitz, für ihr Verständnis für diese Maßnahme, die dem Artenschutz diene. Allerdings ist die Genehmigung des Kreises zur Absperrung auf dieses Jahr befristet. Für das nächste Jahr muss die Gemeinde sich etwas anderes einfallen lassen.