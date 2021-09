Jugendhandball : Gelungener Start für die B-Jugend

Nachwuchs der HSG Holsteinische Schweiz gewinnt beim TSV Ellerau.

Ellerau | In ihrem ersten Saisonspiel gewannen die B-Jugend-Handballer der HSG Holsteinische Schweiz dank einer mannschaftlich geschlossenen Leistung mit 32:19 (15:7) beim TSV Ellerau. Von Beginn an waren die Gäste dominant und führten bereits nach acht Minuten deutlich 6:0. Torhüter sind gut in Form Trainer Tim Schneider sah eine „sehr gute Leistung in der 6:0-...

