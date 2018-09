Gelungener Saisonstart für László Broda

von Harald Klipp

28. September 2018, 23:31 Uhr

Gleich am ersten Cyclocross-Wochenende der Saison fuhr László Bjarne Broda vom Radsportteam Malente den ersten Sieg in der U13-Altersklasse ein. Auf dem Motocrossring Grambek bei Mölln gewann er nach einem beherzten Rennen überlegen vor der Konkurrenz.

Dabei verlief der Start in das Rennwochenende alles andere als glücklich. Schon am Sonnabend befand sich Broda in aussichtsreicher Position, musste aber nach einem Sturz mit zu starken Schmerzen das Rennen aufgeben. Am Sonntag hatte Broda also die Chance auf eine Revanche – und nutzte sie. Auch Neuzugang Falk Fricke-Kranz überzeugte in seinem allerersten Rennen mit dem vierten Platz in dem 17köpfigen Fahrerfeld.

In der Sportart Cyclocross werden die Wettkämpfe mit geländetauglichen Rennrädern auf einem Querfeldeinrundkurs bestritten. In den Jugendklassen sind dabei auch Mountainbikes zugelassen. Der Rundkurs in Grambek bei Mölln gilt als technisch anspruchsvoll. Rampenartige Anstiege, Wurzelwege und das Queren stark abfallenden Geländes waren von den Fahrern gefordert. Der Untergrund war teils sandig, teils auch mit Schlamm bedeckt.

Wie auf der Straße liegen László Brodas Stärken im hügeligen Gelände. Diese Stärken spielte der junge Malkwitzer Radsportler auf den folgenden Streckenabschnitten aus. Er wählte taktisch geschickt einen Mittelweg aus Kontrolle und Attacke, als er deutlich vorne lag. Dabei baute er seinen Vorsprung bis zur Ziellinie kontinuierlich aus. Am Ende war er auf etwa eine Minute angewachsen.

Etwas weiter hinten im Feld arbeitete sich Falk Fricke-Kranz Platz um Platz nach vorne. Schließlich entwickelte sich zwischen ihm und zwei weiteren Fahrern ein Dreikampf um Platz drei. Erst auf den letzten Metern der ansteigenden Zielgeraden wurde der Malenter noch vom Bremer Henry Haag abgefangen und landete auf dem vierten Platz.