Hintergrund : Geltendes Recht

von Michael Kuhr

21. November 2018, 11:28 Uhr

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention durch die Bundesrepublik Deutschland ist diese am 26. März 2009 geltendes Recht in Deutschland geworden. Damit geht einher, dass der Anspruch auf Gleichbehandlung in allen Lebenslagen besteht. Somit muss für behinderten Menschen auch die Möglichkeit geschaffen werden, alle Verwaltungsdienstleistungen barrierefrei in Anspruch zu nehmen.