Geldstrafe: Tödliches Wendemanövers

Was ist ein Menschenleben wert? In Geld ist es sicherlich nicht auszudrücken – und auch nicht in der Form einer Strafe für den, der ein Menschenleben auf dem Gewissen hat. Wegen fahrlässiger Tötung musste sich ein heute 28-Jähriger vor dem Plöner Amtsgericht verantworten. 2014 hatte er laut Anklage einen Unfall verursacht. Mit seinem Daimler war der Kieler zusammen mit zwei Freunden auf der B 202 in Richtung Lütjenburg unterwegs. In Höhe Rastorf wollte er den Wagen auf der Straße wenden, doch er würgte den Motor ab, bekam den Wagen nicht mehr in Gang. Mitten auf der Straße blieb er stehen. Ein ihm entgegen kommender älterer Fahrer aus Ostholstein konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, krachte mit rund 80 km/h in die Beifahrerseite des Daimlers. Dort saß der damals 25-jährige Freund, der durch die Wucht des Aufpralls schwerste Verletzungen erlitt und noch an der Unfallstelle verstarb. Alle anderen wurden schwer verletzt.

Die Eltern des Getöteten verfolgten – sichtlich ergriffen – den Prozess als Nebenkläger.

„Er war wie ein Bruder für mich, wir teilten alles“, so der Angeklagte in seiner einzigen persönlichen Erklärung vor Gericht. Ansonsten ließ er seinen Anwalt reden. Sein Mandant würde nichts weiter sagen, es sei denn, es würde mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft zumindest zu dem Versuch einer Verständigung kommen. Zeugen und Sachverständiger waren nicht geladen. Im Nebenzimmer setzten sich die Parteien zusammen, kamen letztlich zu einer Einigung über eine Strafzumessung bei einem Geständnis: Gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 1680 Euro an das SOS Kinderdorf in Lütjenburg, wird das Verfahren eingestellt. Eine Begründung für das eher milde Urteil gibt es nicht.

Während der Angeklagte schweigt, findet sein Anwalt noch milde Worte der Anteilnahme für die anwesenden Eltern. „Es fällt mir schwer, was da an Leid entstanden ist, in Worte zu fassen. Die Tragik ist unendlich groß – auch bei meinem Mandanten.“