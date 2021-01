Geldstrafe nach Selbstbefriedigung am Schulweg

Avatar_shz von Claudia Resthöft

28. Januar 2021, 12:02 Uhr

Eutin | Einerseits war es ein Glück für den 60-Jährigen, dass ein Polizist vorbei kam. Gleichzeitig aber war es auch sein Pech. Und dieses Pech führte den Mann aus der Gemeinde Scharbeutz nun vor das Eutiner Amtsgericht. Dort war er wegen exhibitionistischer Handlungen und wegen Widerstandes gegen eben jenen Polizisten angeklagt.

Der 4. September 2020 war ein sonniger Tag. Der Angeklagte saß gegen 13 Uhr auf einer Bank in der Nähe des Gleschendorfer Sportplatzes in der Sonne. „Ich hatte reichlich getrunken und Schmerz- sowie Wassertabletten genommen“, berichtete der Mann vor Gericht. „Reichlich getrunken“ stellte sich später als einen Alkoholwert von 2,25 Promille heraus. Plötzlich habe er dringend pinkeln müssen. Wegen eines Leistenbruches habe er dabei auf der Bank sitzen bleiben müssen.

Der Polizist aber, der dort privat mit seinen beiden Hunden spazieren ging, schilderte die Situation anders. „Er befriedigte sich ganz offensichtlich selbst“, berichtete der 43-Jährige Richterin Anke Erlenstädt. „Ich war völlig entsetzt, weil das ein klarer Schulweg ist.“ Also habe er den Mann angesprochen und die Kollegen gerufen. Daraufhin habe der Mann sich angezogen und wollte mit seinem Fahrrad fliehen. Der Polizist wollte ihn festhalten, der Angeklagte sich losreißen und schlug dabei mit seinem Arm nach hinten.

Weiteres Pech für ihn: Einer der beiden Hunde war ein Polizeihund. „Mein Diensthund kennt solche Situationen, sprang zum Fahrrad, biss in sein Bein und zog den Mann vom Rad,“ so der Zeuge.

An den Biss erinnerte sich der Angeklagte auch. An einen Fluchtversuch oder gar einen Schlag jedoch nicht. Trotzdem entschuldigte er sich bei dem Zeugen. Ein Rat, den ihm seine Verteidigerin vor Verhandlungsbeginn sehr eindringlich gegeben hatte.

Diese Entschuldigung in Verbindung dem leeren Vorstrafenregister bewog die Richterin dazu, es bei einer niedrigen Strafe von 1000 Euro (100 Tagessätze zu je zehn Euro) zu belassen. Der Angeklagte habe Glück gehabt, dass nur der Polizist sich das habe antun müssen. „Was glauben Sie überhaupt, was das mit einem zehnjährigen Mädchen macht, wenn sie so etwas sehen muss?“