Geldstrafe für Stoß ins Gleisbett

von Bernd Schröder

erstellt am 30.Nov.2017 | 12:48 Uhr

Von Einsicht keine Spur: Ein 33-jähriger Lübecker musste sich gestern vor dem Eutiner Amtsgericht verantworten, weil er, begleitet von ausländerfeindlichen Sprüchen, einen 43-Jährigen auf dem Scharbeutzer Bahnhof zunächst geschlagen und dann ins Gleisbett gestoßen und mit dem Tod bedroht haben soll. Doch der Angeklagte gerierte sich selbst als Opfer. Die Tat – geschehen am frühen Nachmittag des 21. Januars – sei genau so geschehen wie von der Staatsanwaltschaft vorgetragen, erklärte der Mann. Mit einem Unterschied: „Mir ist das passiert.“

Amtsrichterin Anke Erlenstädt ließ sich von der Version des ohne Rechtsbeistand erschienenen Hartz-IV-Empfängers nicht beeindrucken und verurteilte den bis dahin unbescholtenen Mann zu einer Geldstrafe von 1000 Euro. Mit den 100 Tagessätzen à 10 Euro gilt er damit als vorbestraft.

„Wie ein Boxer“ sei sein Kontrahent auf ihn losgegangen, schilderte das Opfer des Angriffs in schwer verständlichem Deutsch. Der Lübecker, der als Taxifahrer arbeitet und auf dem Nachhauseweg war, stand eigens auf, um der Richterin die Körperhaltung des Angreifers zu demonstrieren. „Vor seinem Mund war Schaum“, sagte der Mann. Der kassierte Tritte gegen Beine, Brust und Bauch, ebenso Schläge ins Gesicht. Schließlich trat ihn der Angreifer auf die Gleise, wobei dieser selbst das Gleichgewicht verlor und ebenfalls von der Bahnsteigkante fiel.

Der Angeklagte habe gerufen „Ich bin Deutscher, ich werde dich töten“, berichtete der Taxifahrer, der nach dem Vorfall eine Woche krankgeschrieben war. Zwei Zeugen, ein 20-jähriger Schüler und eine 19-jährige Studentin, bestätigten die Darstellung des Geschädigten, dass die Aggression vom Angeklagten ausgegangen sei. Der Angegriffene habe lediglich versucht, sich vor den Tritten und Schlägen zu schützen.

Aus Sicht des Angeklagten klang das ganz anders. „Ich bin die Treppen runtergegangen, dann wurde ich schon als Penner beschimpft“, erklärte der Mann, der sein Opfer als „den Störfaktor da“ titulierte. Vier bis fünf halbe Liter Bier habe er vor der Auseinandersetzung getrunken. Als vermeintlichen Grund für die vorgebliche Verbalattacke machte der 33-Jährige die zerrissene Jeans aus, die er damals getragen habe. Er habe dann versucht, sich vor den Angriffen mit erhobenen Armen zu schützen. „Dann ist das schon eskaliert.“ Schließlich seien sie beide ins Gleisbett gefallen. „Der kann froh sein, dass mir nichts passiert ist“, sagte der Angeklagte, den einer der herbeigerufenen Polizeibeamten als aggressiv und aufgeregt in Erinnerung hatte.

„Ich bin zwar nicht ganz sicher, wer wen angepöbelt hat“, sagte Anke Erlenstädt. in der Urteilsbegründung. An der Verteilung von Täter- und Opferrolle hatte sie aber keinen Zweifel. „So oder so ist das überhaupt kein Grund, derart auf jemanden loszugehen“, hielt sie dem Angeklagten vor. Der empörte sich danach, weil er anders als die Zeugen seine Auslagen nicht ersetzt bekam. Das sei eine Frechheit. Schließlich habe ihn ein Kumpel eigens zum Gericht gefahren.