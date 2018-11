Geldsegen für Figurentheater

von Alexander Steenbeck

21. November 2018, 11:05 Uhr

Die Landesregierung unterstützt erstmals die freie Kulturszene und kleine Kultureinrichtungen mit einer finanziellen Förderung. Nach Abschluss des Bewilligungsverfahrens durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein werden insgesamt 22 Einrichtungen und Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 262 000 Euro aus Mitteln des Landesprogramms Impuls gefördert – darunter zwei Vereine aus Ostholstein: das Figurentheater Wolkenschieber aus Kasseedorf und der Theaterverein Oldenburger Dwarslöper.

„Die Förderung für die freie Kulturszene ist ein wichtiges Signal für alle Kulturschaffenden in unserem Land“, sagte Kulturministerin Karin Prien. Auch außerhalb der öffentlichen Institutionen würden viele Künstler im Norden wertvolle Arbeit leisten. „Das macht die Vielfalt des kulturellen Lebens in Schleswig-Holstein aus“, so Prien.