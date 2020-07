Dienstagfrüh in Neustt : Geldautomat gesprengt Commerzbank verwüstet

Der 7. Geldautomat in diesem Jahr im Land wurde in der Commerzbank Neustadt aufgebrochen. Polizei und Hubschrauber im Einsatz.

von Michael Kuhr

14. Juli 2020, 09:53 Uhr

Neustadt | Zwei bisher unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen versucht, den Geldautomaten der Commerzbank am Marktplatz in Neustadt zu sprengen. Beamte vom Landeskriminalamt sind dort zurzeit im Einsatz.

Viele Neustädter wurden Dienstagmorgen gegen 3.26 Uhr unsanft aus ihrem Schlaf gerissen. Grund war eine laute Explosion: Zwei unbekannte Täter waren zuvor in die Commerzbank eingedrungen. Sie wollten einen Geldautomaten sprengen. Ob sie an Geld aus dem Automaten gekommen sind, ist nach Angaben von Uwe Keller, Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA), derzeit noch unklar.

Fest steht, dass die Explosion einen stundenlangen Polizeieinsatz auslöste. Auch wurde ein Hubschrauber eingesetzt. Der war ebenfalls kaum zu überhören und kreiste über dem Gebiet. Darüber hinaus postierten sich mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte an den Autobahnzufahrten.

Die am Marktplatz gelegene Filiale der Commerzbank wurde schwer beschädigt und konnte zunächst nicht betreten werden. „Eine Zwischendecke ist teilweise eingestürzt“, erläuterte Keller und ergänzte, dass vieles darauf hindeute, dass die Täter die Eingangstür aufgehebelt haben. Vor der Eingangstür wurde entsprechendes Hebelwerkzeug in einer schwarzen Tasche durch die Beamten sichergestellt. In akribischer Kleinarbeit sicherten die Beamten des Landeskriminalamtes immer wieder Spuren auf dem Gehweg, an der Tür und machten zahlreiche Beweisfotos.

Anschließend hätten die Täter laut LKA-Sprecher Keller versucht mit einem Gas-Luft-Gemisch den Geldautomat zu sprengen. Dabei stürzte die Zwischendecke in dem Vorraum der Commerzbank-Filiale herunter und ein großes Loch in der Eingangstür zum Vorraum waren das Ergebnis von der gewaltigen Explosion.

Die Täter entkamen nach ersten Erkenntnissen der Polizei über die Burgstraße mit einem Motorroller. Reifenspuren auf dem Gehwegpflaster deuten daraufhin. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und dem Hubschrauber der Polizei blieb bisher erfolglos.

Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz. Sie nahm Messungen vor und musste im Anschluss für die die Ermittler vom Landeskriminalamt die Eingangstür öffnen. Auch die Gasflasche mit dem explosiven Gemisch konnte die Feuerwehr sichern und den Beamten übergeben.

Wie gewaltig die Explosion gewesen sein muss, zeigt sich im Inneren der Filiale. Die Eingangstür zum Beratungsraum wurde durch den Druck herausgerissen, Scheiben sind zerborsten und auch der Automat wurde durch die Wucht der Explosion gesprengt. Ob es der Geldautomat war, ist zurzeit noch nicht abschließend geklärt.

Laut Keller ist nicht bekannt, ob Geld entwendet wurde. Es ist der mittlerweile siebte Fall in Schleswig Holstein in diesem Jahr.