Eutin : „Geld spielt immer eine Rolle“

Runder Tisch zu „Kinderarmut in Ostholstein“ mit 30 Vertretern von Verbänden, Kommunalpolitik und Kirche.

von Constanze Emde

04. April 2019, 17:35 Uhr

Sie fühlen sich ausgegrenzt, können nicht an teuren Klassenfahrten oder Vereinsleben teilnehmen und lernen früh das Gefühl der Scham kennen. Kinder, die arm sind, weil ihre Eltern nicht über ausreichend Geld verfügen. „Jedes achte Kind ist im Leistungsbezug im Jobcenter im Kreis Ostholstein“, referierte Karsten Marzian, Leiter des Jobcenters, vor den Interessierten des ersten Runden Tisches zum Thema Kinderarmut in Ostholstein. Die Dunkelziffer liege weit höher, denn längst nicht jeder, der gerade so an der Einkommensgrenze liege, beantrage auch Leistung (siehe Text unten). „Und die, die knapp drüber liegen, sind vielleicht am Ende sogar noch ärmer dran.“

Kinderarmut ist ein Thema im Kreis Ostholstein, davor dürften die Augen nicht verschlossen werden, sagte Kreispräsident Harald Werner und dankte dem Kirchenkreis Ostholstein für die erste Zusammenkunft am Dienstagabend. Insgesamt 30 Vertreter von Vereinen und Verbänden, aus der Kommunalpolitik sowie zuständigen Jugendhilfeeinrichtung und der Kirche trafen sich im Haus der Begegnung, um über Möglichkeiten zur Armutsbekämpfung zu sprechen.

Was ist Armut? Laut Definition liegen die im Armutsbereich, die weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens verdienen, sagte Marzian. Für Ostholstein wären das Menschen, die durchschnittlich weniger als 1600 Euro erwerben. Doch ist Armut immer nur in Geld messbar? „Armut ist Statistik, Portemonnaie und auch ganz viel Gefühl“, sagt Alfred Grüter, Fachbereichsleiter für Jugend, Soziales, Bildung und Sport beim Kreis Ostholstein. Armut objektiv zu betrachten, funktioniere nicht: Ein Kind, das in einem Familienzentrum in Hamburg Jenfeld unter Gleichaltrigen und Gleichsituierten spiele, nehme persönliche Armut ganz anders war, als ein Kind aus einem armen Haushalt, das in Eutin das Gymnasium besuche, so Grüter.

Geld spielte eine wichtige Rolle in der Diskussion unter den Fachleuten – und die Frage: „Gibt man es den Eltern oder investiert man in die Verbesserung der Angebote?“. Alfred Grüter vom zuständigen Fachbereich des Kreises erwähnte eine zweite Komponente neben dem Geld: „Armut ist auch ein Gefühl.“ Armut mache mürbe, führe zu Unkonzentriertheit, geringerer Frustrationstoleranz und letztlich zu Aggressionen, sagte Grüter. Für Betroffene habe es außerdem mit einem Mangel an Freiheiten zu tun: keine freie Entscheidung, welche Lebensmittel gekauft werden, welche Kleidung, keine Freiheit zu reisen und nur beschränkte Möglichkeiten, am kulturellen Leben teilzunehmen, so Grüter. Er forderte, den „bürokratischen Dschungel“ zu entwirren, damit diejenigen, die Hilfe brauchen, wissen, welche Möglichkeiten und Leistungen ihnen zu stehen. Auch das sei für viele eine unüberwindbare Hürde, Zuschüsse oder Hilfen zum Leben zu beantragen. „Die Komplexität ist so groß, allein ich wäre überfordert“, räumte Grüter ein.

In Arbeitsgruppen ging es um eine erste Bestandsaufnahme: „Was gibt es schon für Familien und Kinder in Ostholstein? Was brauchen sie? Und was fehlt noch?“

Damit Eltern – ob als Paar oder alleinerziehend – arbeiten gehen können, brauche es gute Kinderbetreuung und dies nicht nur im Kita-Alter, sondern auch verlässliche Betreuungszeiten in der Grund- und weiterführenden Schule. „Und das nicht nur zur Schul-, sondern auch während der Ferienzeit und finanzierbar für alle“, sagte Angelika Wohlert vom Jugendamt des Kreises. „Geld spielt eine Rolle bei all unseren Themen“, betonte Wohlert. Es brauche nicht nur die Übernahme der Schülerbeförderungskosten bis zum Ende der Schulpflicht, sondern auch darüber hinaus für diejenigen, die beispielsweise noch Jahre aufs Gymnasium gehen. Ein gut ausgebautes ÖPNV-Angebot sei darüber hinaus nicht nur wichtig für die Kinder, um zur Schule oder Freizeitangeboten zu kommen, sondern auch für deren Eltern, um zur Arbeit zu fahren. „Bildung fördern ist eine Maßgabe aus der Spirale der Armutsrisiken herauszukommen“, sagte Wohlert.

Außerdem könnten Beratunsgangebote auch für Kinder aufbereitet werden, damit diese unabhängig von den Eltern von Angeboten und Möglichkeiten erführen.

„Es gibt im Kreis schon ganz viele Angebote von Frühen Hilfen bis hin zu den Familienzentren, auch die Schulsozialarbeit ist eine wichtige Säule, aber sie sollte dringend ausgebaut werden, um Zeit für pädagogische Arbeit zu haben und darüber hinaus auch auf Eltern einzuwirken zu können“, sagte Ulrike Haasler von der Diakonie im Kirchenkreis Ostholstein. Schule sollte wieder mehr als Erziehungs-, Bildungs- und Erlebnisraum gestaltet werden, in dem auch Wertevermittlung stattfindet und soziales Miteinander gelebt wird“, bilanzierte Angelika Wohlert. Vorhandene Ressourcen müssten besser genutzt und gebündelt werden.

„Wir brauchen mehr Kita-Plätze und diese kostenlos für alle, damit nicht nur Leistungsbezieher, sondern auch die von Armut Bedrohten einen Vorteil haben. Wir brauchen ein warmes Mittagessen am Tag für jedes Kind und die kostenfreie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel“, stellte Daniel Hettwich, Flüchtlingsbetreuer im Kreis, die Ergebnisse seiner Gruppe vor. Gerade wenn Eltern resignierten, sei es wichtig, dass Kinder rauskommen und etwas anderes kennenlernen, so Hettwich.

Eine Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit wurde von allen Beteiligten gewünscht. „Wir brauchen kleine, erreichbare Ziele“, hieß es. Und doch wurde immer wieder das Thema „Kindergrundsicherung“ laut. Ob der Anstoß dafür tatsächlich eines Tages aus Ostholstein kommt, bleibt abzuwarten. Hilfe konkret vor Ort bekundeten alle als Ziel weiterer Treffen.

Jobcenterdaten: 3800 Kinder im Kreis bekommen Hartz IV

„Der Arbeitsmarkt in Ostholstein boomt“, sagt Karsten Marzian, Leiter des Jobcenters, die Arbeitslosenzahl habe sich seit 2005 praktisch halbiert – und doch gibt es Schattenseiten der positiven Zahlen.

In Ostholstein gibt es 11900 Leistungsempfänger, etwas mehr als 3800 sind Kinder bis 18 Jahre (im Kreis jedes achte Kind); 2800 Menschen bekommen staatliche Hilfen trotz Arbeit, da der Lohn nicht zum Leben reicht. Der Grund: Der Verdienst in Pflege- und Gesundheitsbereichen, Gastronomonie und Einzelhandel sowie verarbeitendes Gewerbe in Ostholstein liegt teils mehrere hundert Euro unter Westdeutschem Schnitt. „Der Mindestlohn reicht nicht zum Leben“, betont Marzian. Der gesetzliche Mindestlohnliegt bei 9,19 Euro. Der SGBII-Mindestlohn liege für Alleinerziehende mit Kind bei rund zehn Euro, für Paare mit Kind bei rund zwölf Euro.

Die meisten der 11.900 Leistungsempfänger (entspricht 7,7 Prozent) wohnen in Eutin (14,7 Prozent der 11.900), gefolgt von Malente (13,7 Prozent), Lensahn und Oldenburg. Nur auf die Kinder geschaut, leben die meisten bedürftigen in Kellenhusen, gefolgt von Eutin und Malente. Von den rund 3800 Kindern sind jeweils rund 700 zwischen null und drei sowie drei und sechs Jahre; 1900 sind zwischen sechs und 15 Jahren. 1750 Kinder leben in einem Haushalt mit nur einem Elternteil, das in den meisten Fällen die Mutter ist. Rund 600 Kinder leben in einem Zwei-Kind-Haushalt, etwa 400 gemeinsam mit zwei oder mehr Geschwistern.

Wer keinen Anspruch auf Leistungen habe, habe auch keinen Anspruch auf das Bildungs- und Teilhabe-Paket. „In Ostholstein ist das sehr gut angenommen. Wir haben rund 2000 Kindern die Vereinsmitgliedschaft gezahlt, für 1400 übernehmen wir die Kosten für Mittag und bei 97 Kindern haben wir die Klassenfahrt mitgetragen“, sagte Marzian.