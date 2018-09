Geld für Frauenhäuser steht bereit

Ortstermin in Lensahn: SPD-Vertreterinnen aus Land- und Kreistag kritisieren aber fehlende Förderrichtlinien

von shz.de

19. September 2018, 12:37 Uhr

Zunächst scheint alles recht problemlos zu sein. Die Frauenhäuser im Land Schleswig-Holstein benötigen Fördermittel. Und das Land hat für dieses Jahr Fördermittel in Höhe von einer Million Euro bereit gestellt und für das kommende Jahr weitere 5,3 Millionen Euro. Aber: Noch fließt kein Geld.

Dass Landesmittel somit auch noch nicht an das Frauenhaus Ostholstein in Lensahn fließen, war das Thema während eines Besuchs von Serpil Midyatli, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD im Landtag. Ihr zur Seite standen die Landtagsabgeordnete Sandra Redmann und die Kreistagsabgeordnete Gabriele Appel, beide ebenfalls der SPD zugehörig. Im anschließenden Pressegespräch in Lensahn mit dem Ostholsteiner Anzeiger, an dem auch Lena Oeverdiek und Sybille Rohowsky vom Frauenhaus teilnahmen, machten die Teilnehmerinnen deutlich,woraus es aus ihrer Sicht hapert: Im Grunde bestehe zwischen den Fraktionen von CDU, SPD, Grünen, FDP und Abgeordneten des SSW Einmütigkeit, erklärte Midyatli. Deshalb habe man auch die eine Million Euro für dieses Jahr bereitstellen können. „Doch jetzt haben wir Mitte September, und es gibt immer noch keine Richtlinien für die Vergabe der Fördermittel“, kritisierte sie. Das Ministerium komme damit „nicht zu Potte“. Da es sich um ein Impuls-Programm handele, sei vielleicht nicht genügend Druck vorhanden, das Geld auch auszugeben, sagte Midyatli. Die Vergabe der Fördermittel sei aber dringend geboten, betonten Sandra Redmann und Gabriele Appel. Ein Zögern sei nur schwer verständlich, zumal bei Land und Kreis gemeinsam die Notwendigkeit erkannt worden sei.

Lena Oeverdiek und Sybille Rohowsky wünschen zwar eine schnelle Entscheidung des Landtages. Sie sind aber ohnehin froh, dass sich nun eine Zukunftsperspektive für das ostholsteinische Frauenhaus eröffnet hat, da der Kreistag einen Neubau auf den Weg gebracht hat. „Es gibt einen dringenden Handlungsbedarf“, erklärten sie einmütig. „Aber wir sind optimistisch, da nun ein Neubau in Eutin ansteht.“

Die drei SPD-Vertreterinnen lobten die schon weit fortgeschrittenen Zukunftsplanungen des ostholsteinischen Frauenhauses. In Itzehoe und Rendsburg sei man ebenfalls schon bei konkreten Planungen, ergänzte Serpil Midyatli. „Drei Frauenhäuser haben also schnell reagiert“, sagte sie. Aber es gebe ja noch weitere 13 Frauenhäuser in Schleswig-Holstein. „Kiel möchte auch, Elmshorn und Lübeck ebenfalls.“ Der Bedarf sei landesweit also äußerst groß. Es sei schon absehbar, dass selbst die 5,3 Millionen Euro für das nächste Jahr nicht reichen werden. „Wir brauchen im Land mindestens noch ein zusätzliches Frauenhaus“, stellte Midyatli fest. „Und für diesen zusätzlichen Bedarf müssen auch künftige Mittel ausgerichtet werden.“

Dass schon ohne einen Neubau in Ostholstein etwas passieren müsse, berichteten Lena Oeverdiek und Sybille Rohowsky abschließend. Es gehe nicht nur darum, Frauen eine Bleibe für eine bestimmte Zeit im Frauenhaus zu bieten. „Auch die Weitervermittlung der Frauen ist wichtig“, betonten sie. So suche man ständig den Kontakt zu Wohnungsbaugesellschaften und privaten Vermietern, um den Frauen, die die Einrichtung verlassen möchten, in einzelnen Wohnungen unterzubringen.