Geld für die Barrierefreiheit

Alexander Steenbeck

18. September 2019, 15:48 Uhr

Eutin/Plön/Neustadt | Das Land fördert 39 Projekte mit 3,3 Millionen Euro aus dem Fonds für Barrierefreiheit. „Öffentlich zugängliche Gebäude können so barrierefrei umgerüstet werden. Davon werden nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch viele ältere Menschen oder Eltern mit Kinderwagen im Alltag profitieren“, sagte Staatssekretär Dirk Schrödter, der Chef der Staatskanzlei. In der Region erhielten folgende Vereine, Verbände und Institutionen Geld: der Theaterverein Oldenburger Dwarslöper 2910,46 Euro, die Stadt Eutin 128.784,80 Euro, die Kita „Jona“ in Neustadt 9942,97 Euro, die Kirchengemeinde Plön 153.416,73 Euro, die Eutiner Festspiele 225.000 Euro, die Stiftung Schloss Eutin 94.852,10 Euro, die Kirchengemeinde Schönwalde 40.000 Euro, die Kirchengemeinde Malente 11.417 Euro, die Kirchengemeinde Gleschendorf 13.409,45 Euro, Stadt Neustadt 148.100 Euro und die Gemeinde Pohnsdorf 2892,71 Euro.