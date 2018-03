Geld für Bootssteg und Turm

Aktivregion wird Schiffsanbindung des Gutes Rothensande und den Bau eines neuen Aussichtsturmes auf dem Holzberg fördern

von shz.de

28. März 2018, 18:40 Uhr

Der Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe der Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz hat 30 715 Euro für den Bau eines Anlegestegs am Kellersee am Gut Rothensande (Immenhof) bewilligt. Der Beschluss fiel in der Sitzung unter Leitung des Vorsitzenden Joachim Schmidt und des Regionalmanagers Günter Möller ebenso einstimmig wie das Ja zur Förderung fünf weiterer Projekte oder zur Erhöhung von Fördersummen.

„Die Arbeiten schreiten voran, die Infrastruktur steht, die Baugenehmigung des Kreises ist da, der Pachtvertrag mit dem Land ist geschlossen. Jetzt wollen wir mit dem Innenausbau beginnen und dem Ziel langsam näher kommen“, gab Ole Marxen, Geschäftsführer der Gut Rothensande GmbH & Co. KG, einen kurzen Überblick zum Stand der Bauarbeiten. Ein Fährvertrag werde geschlossen, damit die Kellerseefahrt vom 2019 an den hölzernen Steg anfahren werde und Gäste vom Wasser aus den Ferienhof besuchen könnten. Die Haltestelle werde in den Fahrplan der Kellerseefahrt aufgenommen.

Geplant ist außerdem ein Nebensteg für Kanuwanderer und andere Sportboote. Nach Fertigstellung werde das Areal für Tagesgäste zugänglich sein, die das Restaurant mit Seeterrasse oder die kulturellen Angebote nutzen wollten. Der Zugang zum Steg soll über einen wassergebundenen Weg zwischen Pferdestall und Melkhus erfolgen. Marxen hatte 50 Prozent der Baukosten von rund 62 000 Euro beantragt.

50 000 Euro erhält der Förderverein Dorf und Natur in der Gemeinde Malente (Födona) für den Neubau eines Aussichtsturms aus Stahl auf dem Holzberg. Ziel ist es nach den Worten von Vorstandsmitglied Jan Eskildsen, im Verbund mit dem Wildpark und dem Arboretum eine Wunder-Welt-Wald zu schaffen.

Dem Turm komme im Gesamtkonzept von Waldhaus, Naturspielplatz, Veranstaltungen und Führungen eine besondere Rolle zu. Vorgesehen sei eine Beschilderung der einzelnen Plattformen mit Informationen zu Bäumen und Wildtieren, die man mittels Apps und Kameras auch für Menschen mit Behinderung sichtbar machen möchte. Die Fördersumme beträgt 60 Prozent der förderfähigen Projektkosten von rund 179 000 Euro.