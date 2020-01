StraßensPerrung in Eutin : Gegenverkehr in Lübecker Straße

Stolbergstraße und untere Lübecker Straße sind seit Montag Sackgasse. Verbindung zur Schloßstraße ist für sechs Wochen dicht. Erster Tag recht ruhig.

13. Januar 2020, 16:18 Uhr

Eutin | Achtung Gegenverkehr! Darauf müssen sich vor allem Fußgänger einstellen, die die Stolbergstraße und den ersten Teil der Lübecker Straße in Eutin kreuzen. Denn die sind seit Montag keine Einbahnstraßen mehr. Der Grund sind Kanalbauarbeiten auf der Ecke Stolbergstraße und Schlossplatz (wir berichteten). Der Verkehr kann nicht mehr in den Jungfernstieg abbiegen. Die Stadt Eutin rechnet mit der Dauer von sechs Wochen.

Eine Umleitung ist in der Lübecker Straße ausgeschildert. Anliegerverkehr ist bis zur Höhe von Bibliotheken und Kirche in der Stolbergstraße möglich. Zurück geht es allerdings auf dem selben Weg, Stolbergstraße und Lübecker Straße sind für voraussichtlich sechs Wochen zur zweispurigen Straße mit Gegenverkehr geworden. Auto- und Radfahrer müssen von der Lübecker Straße aus kommend den Weg über die Freischützstraße und Albert-Mahlstedt-Straße oder Heinrich-Westphal-Straße nehmen. Oder sie nutzen schon die Weidestraße.

Am ersten Tag der Sperrung parkten deutlich weniger Fahrzeuge am Rand von Lübecker Straße und Stolbergstraße. Die Stadt will in der Stolbergstraße 15 Flächen dafür vorhalten. Auf Nachfrage bezeichnete Sprecherin Kerstin Stein-Schmidt den Montag als „Testlauf“, an dem in der Stolbergstraße bislang nur gewarnt worden sei. Ab Mitte der Woche werde kontrolliert und verwarnt werden: „Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer, die Straße freizuhalten und der Beschilderung zu folgen, um den Begegnungsverkehr zuzulassen“, sagte Stein-Schmidt. Das gelte besonders am Wochenmarkttag Mittwoch. Notfalls würden Fahrzeuge entfernt werden. Die Verwaltung bittet Verkehrsteilnehmer, die Regeln einzuhalten.

Die Polizei teilte Montag keine Beanstandungen mit. Zwei Ortsunkundige seien bis zur Vollsperrung Ende der Stolbergstraße gefahren. Sie habe man auf die derzeitige Regelung hingewiesen, berichtete Stefan Muhtz von der Polizeidirektion Lübeck.

Während der Bauarbeiten werden Entwässerungsleitungen in dem Bereich erneuert, aber auch Stromleitungen und Anschlüsse modernisiert. Die Stadt plant, die Straße am Schlossplatz ab Donnerstag, 6. März halbseitig zu sperren, damit vor dem Ostholstein-Museum gearbeitet werden kann. Anschließend erhalten Stolbergstraße und Schloßstraße eine provisorische Asphaltdecke. Sie werden während der weiteren Sanierung Baustraßen sein.