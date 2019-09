Eutin : Gegen Vandalismus: Werden Schulhöfe bald alle ab 18 Uhr geschlossen?

Nach der Entscheidung für das Weber-Gymnasium beantragen die anderen Schulen auch eine Schließzeit.

03. September 2019, 13:25 Uhr

Eutin | Sachbeschädigungen und unerwünschte Überreste nächtlicher Saufgelage auf den Eutiner Schulhöfen nerven Lehrer und Schüler. Iris Portius, Direktorin des Weber-Gymnasiums, hatte vor geraumer Zeit auf das immer wiederkehrende Problem auf „ihrem“ zentralen Schulhof hingewiesen – Stadt und Politik haben daraufhin diskutiert und reagiert. Neben ersten Maßnahmen wie der vermehrten Bestreifung des Geländes unter anderem durch die Polizei sowie die Anbringung von Bewegungsmelder-Lampen, die bislang dunkle Ecken erhellten und schließlich das Schließen des Schulhofes für die Öffentlichkeit von 18 Uhr bis 7 Uhr morgens sei deutlich mehr Ruhe eingekehrt, berichtet die Direktorin auf Nachfrage.

Die Schließung des Schulhofes in einer festgesetzten Zeit hatte der Schulausschuss in der letzten Sitzung vor der Sommerpause im Juni beschlossen, um der Polizei und dem Ordnungsdienst das Ausüben des Hausrechtes zu erleichtern.

Die anderen drei Schulen der Stadt haben nun mit Anträgen nachgezogen und beantragen teils mit unterschiedlichen Zeiten ebenfalls die Schließung ihres Schulgeländes. Die Verwaltung schlägt jedoch eine einheitliche Verfahrensweise für alle Schulen – Weber- und Voß-Gymnasium sowie die Standorte der Gustav-Peters-Schule und der Wilhelm-Wisser-Schule vor: also die Schließung der Schulhöfe von 18 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Am Weber-Gymnasium hängt das entsprechende Schild schon gut sichtbar. Ob es künftig auch an den Eingängen der anderen Eutiner Schulhöfe hängt, berät und entscheidet der Schulausschuss in seiner nächsten Sitzung am 10. September.