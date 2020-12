Eutin : Gegen Vandalismus: Der kommunale Ordnungsdienst wird verstärkt

Für mehr Sicherheit in Seepark und Innenstadt: Stadtvertretung beschließt Haushalt samt Stellenplan.

11. Dezember 2020, 17:40 Uhr

Eutin | Als Ruhe vor dem Sturm bezeichnete Hauptausschussvorsitzender Matthias Rachfahl (CDU) die Haushaltsplanungen für das nächste. Schulden und Verbindlichkeiten steigen binnen der nächsten Jahre auf rund 100 Millionen Euro, „aber die Stadt Eutin hat sich bewusst auf den Weg gemacht, Dinge und Projekte zu wuppen, wo lange nichts getan wurde“, betonte Rachfahl. Es gebe nur wenige Stellschrauben, an denen auch innerhalb der geplanten Konsolidierungsrunde zwischen Kämmerei und Fraktionsvertretern geschraubt werden könne.

Mehrheit beschließt Stellenplus für Ordnungsdienst

Nicht „geschraubt“ wurde unterdes am Stellenplan: Mehrheitlich wurde dieser samt zusätzlicher Stelle für den kommunalen Ordnungsdienst (KOD) gemeinsam mit dem Haushalt in der jüngsten Stadtvertretersitzung beschlossen. Damit folgt die Stadtvertretung unter anderem den Empfehlungen der Polizei, die für eine Aufstockung des KOD votierte, um unter anderem die Streifen im Seepark und der Innenstadt zu verstärken und Vandalismus entgegenzuwirken. „Es gibt aktuell keine bessere Lösung, um die Probleme in den Griff zu bekommen“, sagten die Grünen zur zusätzlichen KOD-Vollzeitstelle. Es sei bitter, wenn öffentliche Hand für Zerstörungen von Jugendlichen zahlen müsse, so Monika Obieray (Grüne).

CDU fordert Unterstützung vom Land für Schulbauvorhaben

Unterstützung forderte Rachfahl insbesondere für die Bauvorhaben der Schulen, die insgesamt allein mehr als 50 Millionen Euro am Standort Kleiner See und der Elisabethstraße ausmachten. „Hier muss das Land einfach unter die Arme greifen. Ein Bildungszentrum wie Eutin muss einfach auch finanziell ausgestattet werden, um für die Kinder- und Jugendlichen das passende Angebot zu schaffen“, betonte Rachfahl und ermutigte Bürgermeister Carsten Behnk mit „breiter Brust“ voranzugehen und sich in Kiel Gehör zu verschaffen.

Grüne scheitern mit ihrem Antrag, Etat der Eutin GmbH zu kürzen

Die Grünen versuchten mit einem Antrag 130.000 Euro (von insgesamt 850.000 Euro) im Etat der Eutin GmbH einzusparen, scheiterten aber mit ihrem Antrag, weil der Wirtschaftsplan samt Etat bereits im Hauptausschuss verabschiedet wurde. „Ich halte den Antrag nicht für sonderlich klug“, sagte Behnk und verwies darauf, dass er klären müsste, in wieweit die Planungen der Eutin GmbH bei Beschluss in Schieflage gerieten und ob dies überhaupt nachträglich gekippt werden könne. „Wir werden das im Auge behalten“, sagte Obieray, die keine grundsätzliche Kritik an der Arbeit der Eutin GmbH üben wolle, sich aber über den Kommentar des Bürgermeisters ärgerte.