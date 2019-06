Plön : Gefühle auf die Bühne bringen

32 Tänzer des Tanztheaters Impuls bringen noch heute und morgen das Stück „Ich Du Wir?!“ auf die Bühne der Schiffsthalaula in Plön.

von Michael Kuhr

20. Juni 2019, 22:43 Uhr

Plön | Konflikte, problematische Erfahrungen, Ängste: Die Zeit des Erwachsenwerdens ist nicht leicht. Was Jugendliche fühlen und wie es um sie steht hat das Tanztheater Impuls – Schule für Rhythmik und Tanz wirkungsvoll in Szene gesetzt. 32 Tänzer zwischen 11 und 19 Jahren aus Plön und Ostholstein bringen unter der Regie ihrer Choreografin Ulrike Pfeiffer noch zwei Mal das Stück „Ich Du Wir?!“ auf die Bühne der Plöner Aula am Schiffsthal.

Über zwei Jahre haben die Protagonisten geprobt und alle Texte selbst geschrieben sowie Dramaturgie, Livemusik und Choreografien selbst erarbeitet. Es werde auch viel improvisiert auf der Bühne, erzählte Ulrike Pfeiffer. Zur Einstimmung des Publikums bei einer Schüleraufführung für Jugendliche aus Plön und Eutin stellte sie Fragen zu Themen, die Jugendliche bewegen. „Was sind eure Gefühle, wer seid ihr wirklich, was beschäftigt euch, wie war es als Kinder ohne Handy? Habt ihr euch ausgegrenzt gefühlt, weil ihr nicht der Norm entsprochen habt, und habt ihr euch überlegt, wie es ist, ein Opfer von Cybermobbing zu sein, den Druck zu spüren, erfolgreich sein zu müssen, Leistung zu zeigen, um Anerkennung zu bekommen, an Fridays for Future-Demos teilnehmen und das eigene Verhalten verändern: „Uns ist wichtig, eure Gefühle auf die Bühne zu transportieren. Wir haben die Vision, dass jeder von euch einzigartig ist. Wenn ihr euch und eure Klassenkameraden ernst nehmt kommt ein besseres Verständnis von Wertschätzung und Toleranz.“

Thematisch bildeten die Tänzer einen Reigen vom Geschenk des Lebens über die Kindheit und Omas Geburtstag bis zu Mobbing, Plastikwelt, medialen Scheinwelten und Cybermobbing. Ein Bekenntnis zu bunter Vielfalt, dem Bemühen, Druck standzuhalten und der Erkenntnis, dass niemand allein zu sein braucht, beschließen die zweistündige Aufführung. Rückhalt und Hoffnung gibt am Ende eine wertschätzende, achtsame Gesellschaft.

„Wir sind so viele, niemand braucht allein zu sein. Wenn wir uns in die Augen sehen und darin lesen, was es heißt, ein Mensch zu sein“, so der Text eines Liedes. Den Jugendlichen gefällt es, das signalisiert vermehrter Zwischenapplaus. Der Wiedererkennungswert ist groß. Da geht es um individuelle Identität, Leistungsdruck, Beziehungsfähigkeit, Ausgrenzung, den Planeten Erde und nicht zuletzt um die Frage, ob die Menge der Follower im Internet das Menschsein ausmacht.

„Drei, vier, fünf, sechs Aussortieren, eins und zwei weiter marschieren. Wir selektieren das Gute vom Rest. Angepasst und aufgepasst – nicht aufgewacht und quergedacht“ heißt es an einer Stelle. Ermutigung für junge Menschen, den eigenen Kopf zu benutzen, mutig zu sein und Vertrauen zu haben in die eigene Stärke: „Ich sprenge die Reihe und breche aus. Ich möchte lebendig und nicht nur am Leben sein.“

Weitere Aufführungen am heutigen Samstag, 22. Juni, 19 Uhr, und Sonntag, 23. Juni, 17 Uhr, Aula am Schiffsthal Plön.