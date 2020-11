Ostholstein : Geflügel muss im Stall bleiben

Kreis setzt mit Allgemeinverfügung eine landesweite Anordnung zur Aufstallung um.

von Achim Krauskopf

11. November 2020, 19:24 Uhr

Eutin | Zum Schutz vor der Geflügelpest ordnet der Kreis Ostholstein die Aufstallung von Geflügel an. Zugleich werden Ausstellungen von Geflügel und anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln verboten.

Im Kreis Ostholstein gibt es bislang noch keinen Nachweis des H5N8-Erregers. In den angrenzenden Kreisen Plön und Segeberg wurden in amtlichen Proben eines verendeten Wildvogels und verendeten Hausgeflügels das Virus der hochpathogenen, aviären Influenza (Geflügelpest) festgestellt.

Um die Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel zu vermeiden, hat der Fachdienst Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit des Kreises Ostholstein die Stallpflicht für das gesamte Kreisgebiet per Allgemeinverfügung angeordnet, was auch landesweit gilt.

Ab sofort ist zu befolgen:

- Im gesamten Gebiet des Kreises Ostholstein dürfen Hühner, Truthühner,

Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder Gänse

(Geflügel) ausschließlich

1. in geschlossenen Ställen oder

2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge

gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von

Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung), gehalten werden.

- Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen ähnlicher Art von Geflügel und anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln sind im gesamten

Gebiet des Kreises Ostholstein verboten.



Den vollständigen Text der Allgemeinverfügung und weitere Informationen zum Thema Geflügelpest gibt es unter www.kreis-oh.de.