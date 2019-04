Eutin : Gefasst: Randalierer beschädigt Auto mit Beil in Eutin

Ein 24-Jähriger soll stark angetrunken mit dem Beil ein Motorrad und einen VW Golf beschädigt haben.

von oha

24. April 2019, 14:02 Uhr

Mit dem Beil soll ein 24-Jähriger stark betrunken in der Nacht zu Dienstag in Eutin gleich mehrere Fahrzeug beschädigt haben. Ein aufmerksamer Passant rief die Polizei, als er beobachtete, wie der junge Mann betrunken und randalierend gegen 22.12 Uhr durch die Straßen zog.

Eutin | Die Beamten machten sich auf die Suche nach dem Randalierer, der sich dem Anrufer zufolge jetzt vom Gorch-Fock-Weg in Richtung Janusstraße bewegen sollte. Kurze Zeit später konnte die gesuchte Person in der Hospitalstraße, Höhe Parkplatzzufahrt zum dortigen Schuhgeschäft, angetroffen und gestellt werden, wie die Polizei gestern mitteilte. Das vom Anrufer beschriebene Beil habe der 24-jährige Tatverdächtige nicht mehr bei sich gehabt, dies sei aber nach einer kurzen Suche in einem Treppenaufgang zwischen dem Parkplatz und der Janusstraße gefunden worden, so die Polizei.

Der Tatverdächtige sei gegenüber den Beamten sehr aggressiv und unkooperativ gewesen. Die Beamten vor Ort seien ihrem Bauchgefühl gefolgt und glücklicherweise mit drei Wagen im Einsatz gewesen, schilderte Pressesprecher Dierk Dürbrook auf Nachfrage. Ein Atemalkoholtest um 22.30 Uhr ergab einen Wert von 2,97 Promille.

Auf Anordnung des amtsärztlichen Dienstes sollte der 24-Jährige dem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt werden. Da dort jedoch keine freien Kapazitäten zur Verfügung standen, wurde der 24-jährige in eine Neustädter Klinik gebracht.

In der Zwischenzeit konnten die beschädigten Fahrzeuge dank Rücksprache des Anrufers gefunden werden: An einem geparkten Motorrad sowie auf einer Motorhaube eines VW Golfes. Der Halter des Golfes wurde mittels Zettel benachrichtigt, weil er in der Nacht nicht erreichbar war. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden jeweils auf 1000 Euro pro Fahrzeug. Kurz nach Mitternacht war der Einsatz beendet, und ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.