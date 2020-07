Polizei sucht Zeugen : Gefährliche Flucht als Geisterfahrer

Unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes aus Lüneburg entkam der Polizei mit lebensgefährlichen Manövern.

von Achim Krauskopf

22. Juli 2020, 16:52 Uhr

Sereetz | Mit lebensgefährlichen Manövern ist Montagabend ein unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes mit Lüneburger Kennzeichen vor der Polizei geflüchtet. Er scheute sich dabei nicht, zum „Geisterfahrer“ zu werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die meldet, entdeckte eine zivile Videostreife um 18.45 Uhr auf der Autobahn 1 bei Moisling einen weißen Mercedes, der in der Baustelle in Richtung Norden deutlich zu schnell fuhr: Statt 80 km/h mit 132 km/h . Nach der Baustelle im 100 km/h-Bereich kurz vor Bad Schwartau sei er mit über 180 km/h unterwegs gewesen. Die Signale der Polizei, die ihn zum Halten aufforderten, habe er missachtet. Wie es weiter hieß, beschleunigte der Unbekannte und fuhr mit Geschwindigkeiten von circa 200 km/h. In Höhe des gesperrten Parkplatzes Sereetzer Feld wendete er seinen Pkw auf der Autobahn und flüchtete über die Ausfahrt des Parkplatzes vor der Polizei als Geisterfahrer wieder auf die Autobahn 1 in Richtung Süden. An Absperrbarken vorbei rauschte er über die rechte Fahrspur, ein entgegenkommender Pkw, der Richtung Norden unterwegs war, habe mit 140 km/h ausweichen müssen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Nach Zeugenaussagen sei der Mercedes-Fahrer dann weiter mit extrem hohen Geschwindigkeiten mit bis zu 150 km/h auf dem Seitenstreifen als Geisterfahrer bis zur Anschlussstelle Sereetz gefahren und entkommen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Pkw blieb erfolglos. Zeugen, die ebenfalls eine gefährliche Situation mit dem weißen Mercedes hatten oder beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsüberwachungsdienst Neumünster unter Telefon 04321/ 9453102 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.