PLÖN : Gedanken zum Heimatbegriff

„Plöner Gespräch“: Diskussionsrunde im Schloss suchte nach Antworten / Rund 300 Zuhörer im Rittersaal

von Alexander Steenbeck

23. August 2018, 10:52 Uhr

Unter dem Titel „Heimat – Idyll oder politischer Kampfbegriff?“ widmete sich das „Plöner Gespräch“ von Schleswig-Holstein-Musik-Festival (SHMF) und NDR im Plöner Schloss einem Thema, das zunehmend überall dort verwendet wird, wo es darum geht, die Ausgrenzung von Fremden zu legitimieren. Aber was ist eigentlich diese „Heimat“, was gehört zu ihr? In der Diskussion versuchten Armin Nassehi (Professor für Soziologie Uni München), Moderatorin Claudia Spiewak (Chefredakteurin NDR-Hörfunk), Petra Bahr, Landessuperintendentin Sprengel Hannover, und Robert Habeck, Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen und Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung, eine Einordnung. Schnell wird deutlich: Eine einfache Antwort gibt es nicht. „Der Versuch, den Begriff für alle verbindlich zu definieren, muss scheitern“, schickte die Moderatorin voraus in Richtung der rund 300 Zuhörer im Rittersaal.

Für Habeck bedeutet Heimat nicht einen Ort, sondern eher eine Situation, in der man sich nicht beweisen muss („in der man doof sein darf“), die Geborgenheit in der Familie. In der deutschen Tradition und Geschichte sei aus dem Scheitern politischer Einheit eine kulturelle Einheit entstanden und die Sehnsucht nach kultureller Identität. So werde der Heimatbegriff nicht genutzt, um politische Fragen zu stellen, etwa nach sozialer Unwucht, bezahlbarem Wohnraum oder Klimawandel, sondern um das Deutschtum zu manifestieren. Das sei eine politische Fluchtbewegung, es werde versucht, aus unterschiedlichen Lebensbegriffen eine Norm zu machen.

Habeck sieht die Öffnung und Interpretation des Heimatbegriffs als politischen Auftrag für die Zukunft: Nicht immer auszuweichen, sondern konkrete Antworten zu geben auf Fragen, die die Menschen verunsichern. Bedingungen zu verändern, dass es leichter falle, solidarisch zu sein.

Im Ausland habe sie begonnen, etwas zu vermissen, von dem sie nicht wusste, dass sie es habe, erzählte Bahr von Gesprächen mit Menschen, die ihre Heimat 1945 verloren und sich als Flüchtlingskinder behandelt fühlten wie Aussätzige. Und schlug den Bogen zu den Menschen, die heute das gleiche Schicksal erleiden. Die deutsche Sprache sprechen zu können, sei für Geflüchtete Voraussetzung für die Möglichkeit, Heimat zu spüren. Institutionen funktionierten nicht mehr, die einmal Sicherheit gaben. Der soziale Raum und der Alltag hätten sich verändert, mahnte Bahr viel politische und zivilgesellschaftliche Fantasie an, um Räume neu zu gestalten. Als hochgradig gefährlich bezeichnete es die Vertreterin der evangelischen Landeskirche, den Heimatbegriff mit dem Hängen von Kreuzen in bayerischen Behörden als Symbol kultureller Identität zu vermischen und zu verbinden.

Für Nassehi verbergen sich hinter dem Heimatbegriff „Orte, wo man nicht so genau hinschauen muss“, wo es eine Selbstverständlichkeit sei, dass man dort ist. „Wir beginnen über das Eigene nachzudenken, was eigentlich das Deutsche, das Eigene, sei. Ist jemand, der integriert ist, auch zugehörig? Wir brauchen einen Grundstock an Vertrauensmöglichkeiten, sich auf Strukturen verlassen zu können.“ Der Rechtsstatus sei entscheidend. Mit einer Bleibeperspektive könnte ein Geflüchteter sich heimisch fühlen. Konzepte und Strukturen passten in der Migrationsfrage nicht zusammen, so Nassehi. Politik könnte die Bedingungen schaffen, dass Begegnungen gelingen: „Nicht an Sachen vorbeireden. Wir können nicht simulieren, dass wir Dinge einigermaßen kontrollieren.“