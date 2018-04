Gedächtnislücke – oder schon Demenz?

Heute ist „Internationaler Tag der älteren Generation“ / Dr. Jens Dowideit, Chefarzt einer Klinik für Geriatrie, informiert über eine der häufigsten Erkrankungen im Alter

von Achim Krauskopf

03. April 2018, 11:28 Uhr

28 Prozent der Bundesbürger sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes über 60 Jahre alt, sechs Prozent davon über 80 – Tendenz steigend. Eine der häufigsten Erkrankungen im Alter ist Demenz. Der Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit und die damit verbundene Beeinträchtigung im Alltag stellen für Betroffene und Angehörige eine enorme Belastung dar.

Es gibt verschiedene Arten von Demenz, erläutert Dr. Jens Dowideit, Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie ist Chefarzt der Klinik für Geriatrie an der Sana-Klinik Middelburg. Und er nennt Wege zur Diagnose und erklärt Behandlungsmöglichkeiten.

Nach Angaben der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft sind in Deutschland etwa 1,6 Millionen Menschen an Demenz erkrankt, bis zum Jahr 2050 werden es etwa drei Millionen sein. Schätzungen zufolge kommen in Deutschland jährlich rund 300 000 Neuerkrankungen hinzu.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Demenz als Folge einer chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns, die zu Störungen im Gedächtnis, der Orientierung, der Sprachfähigkeit sowie im Urteilsvermögen führen kann. Zudem können damit auch Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation einhergehen.

„Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es nicht die eine Art von Demenz gibt. Demenz ist ein Sammelbegriff für eine Reihe von Krankheiten, die höchst unterschiedlich verlaufen, aber alle die geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigen“, sagt Dowideit. „Mit bis zu 70 Prozent ist die Alzheimer-Demenz die häufigste Form. Hierbei kommt es zu Eiweißablagerungen an den Nervenzellen, die die Kommunikation der Nervenzellen untereinander behindern und Symptome wie Vergesslichkeit, Sprachstörungen und Orientierungsschwierigkeiten auslösen.“

Davon zu unterscheiden sei die vaskuläre Demenz, die von Durchblutungsstörungen des Gehirns ausgelöst werde. Ihr könne als Grunderkrankung ein Schlaganfall vorausgehen. Mischformen von Alzheimer-Demenz und anderen Demenzformen gebe es und müssten beachtet werden. Sekundäre Demenzen hingegen entstünden beispielsweise durch Gehirnerkrankungen oder Stoffwechselstörungen und auch Schilddrüsenerkrankungen.

„Bei erfolgreicher Behandlung der Grunderkrankung können sich in einigen Fällen die Gedächtnisstörungen zurückbilden“, weiß der Geriater. Gebe es Demenzsymptome wie zum Beispiel Vergesslichkeit oder Orientierungsstörungen, sei es wichtig, die Ursache zu klären. „Die Diagnose von Demenz gehört in die Hand von Spezialisten und bedarf einer umfassenden kognitiven und körperlichen Untersuchung. Darüber hinaus werden die Angehörigen zur Krankengeschichte befragt“, erläutert Dr. Dowideit das geriatrische Vorgehen. Tatsächlich falle die Diagnose Demenz erst am Ende eines langen Prozesses. Denn die Grundbedingung sei, dass die kognitiven Einschränkungen und Begleitsymptome mindestens sechs Monate bestehen.

„Mitunter kann auch eine körperliche Krankheit, wie Parkinson, Schlaganfall oder ein Hirntumor hinter dem Verlust der kognitiven Fähigkeiten liegen“, so der Experte weiter. Bessere sich diese, besserten sich auch Erinnerungsvermögen und Merkfähigkeit wieder. Immer sei auch zu beachten, dass sich hinter einer vermeintlichen Demenz auch ein anderes seelisches Krankheitsbild, wie etwa eine Depression verbergen könne, die oft gut zu behandeln sei.

Der Verlauf jeder Demenz sei anders. Und die einzelnen Stadien seien nur sehr unscharf voneinander abzugrenzen. „Auch wenn der Krankheitsverlauf höchst individuell ist, nehmen in der überwiegenden Zahl der Fälle die Einschränkungen im Laufe der Zeit immer weiter zu. Die Betreuung und Pflege eines Erkrankten ist ein Fulltime-Job, den niemand auf Dauer und ganz allein erfüllen muss.“

Dowideit rät Betroffenen, sich rechtzeitig professionelle Unterstützung zu suchen, möglichst von Anfang an und nicht erst, wenn sie am Rande der Erschöpfung sind. Eine umfassende Information über die Krankheit sei ebenfalls empfehlenswert. Das Behandlungsteam in der Middelburger Klinik für Geriatrie sowie der angeschlossene Sozialdienst bieten sich dabei an – sowohl für Angehörige wie auch für Betroffene.