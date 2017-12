Gasgeruch im Wohnhaus – Frau in Klinik

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Michael Kuhr

erstellt am 29.Dez.2017 | 12:30 Uhr

Etwa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Eutin und Fissau-Sibbersdorf rückten gestern Vormittag zur Alarmierung „Gasgeruch im Wohnhaus“ in die Straße Birkenau aus. Vor Ort ging der Erkundungstrupp unter Atemschutz mit Messgeräten durch das Gebäude mit mehreren Mietparteien. „Wir können mit unserem Gerät eine Explosionsgefahr ausschließen. Der Anteil an Sauerstoff von 20,9 Prozent ist ein guter Wert“, sagte ein Atemschutzgeräteträger anschließend. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke kam ebenfalls zur Überprüfung. Eine 56-jährige Bewohnerin wurde mit Atembeschwerden vorsorglich in die Klinik gebracht.