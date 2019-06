Heiligenhafen : Gartenhaus gerät in Brand

Anwohner wollen Unkraut abbrennen und lösen damit ein Feuer aus.

von Arne Jappe

28. Juni 2019, 18:07 Uhr

Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Durch Unachtsamkeit beim Abbrennen von Unkraut haben Anwohner am Freitag gegen 16 Uhr ein etwa 100 Quadratmeter großes Gartenhaus aus Holz an der Wendstraße in Brand gesetzt. „Das Feuer hat sich hinter der Verkleidung in den Dachbereich ausgebreitet“, erklärt Einsatzleiter und Wehrführer Michael Kahl von der Feuerwehr. Die Wehr verhinderte durch ihr Eingreifen einen Vollbrand.

Die Einsatzkräfte demontierten die Verkleidung, auch eine Multicutsäge (eine Art Kettensäge für Metall) kam dabei zum Einsatz. Hinzu kam, dass es durch die sommerlichen Temperaturen und der Sonneneinstrahlung ein sehr anstrengender Einsatz für die Einsatzkräfte war, gerade für die Atemschutztrupps. Die Glutnester im Dach löschte die Feuerwehr mit Wasser und kontrollierte mit einer Wärmebildkamera immer wieder die Temperatur im und am Gartenhaus.

Im Einsatz waren etwa 40 Einsatzkräfte. Die Wendstraße war während der Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt. Über die Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.

