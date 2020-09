Sorgen um Parkplätze in Neudorf : Garagen sollen einem Neubau weichen

Politik unterstützt Anwohner. Bevor am B-Plan 12 gearbeitet wird, soll erst einmal der Ist-Zustand ermittelt werden.

13. September 2020

Eutin | Sie haben einmal damit angefangen, jetzt hoffen sie bis zuletzt auf das Beste und suchen erneut Hilfe bei der Politik: Etwas mehr als 30 Anwohner aus dem Neudorfer Wohngebiet Wismarer, Rostocker und Schweriner Straße kamen zum Stadtentwicklungsausschuss, um dort ihre Fragen zum drohenden Garagenabriss vorzutragen.

Kurzer Rückblick: Im Sommer hatten Anlieger und Mieter von 16 Garagen in dem Wohngebiet aus der Zeitung erfahren, dass der Eigentümer ihrer gemieteten Garagenfläche an einen Hamburger Investor verkauft hat und dieser nun dort vier bis sechs Wohneinheiten bauen will. Die Garagen würde er dafür abreißen. „Aber wo sollen wir dann hin? Und wie kann es sein, dass man als Anlieger dazu nicht einmal befragt wird?“, fragten die Anwohner bereits im vergangenen Bauausschuss und nun im Stadtentwicklungsausschuss. Aufgrund des erwartbar großen Interesses hatte der Ausschussvorsitzende Olaf Blanck einen Tagesordnungspunkt dafür beantragt.

Aus Sicht der Anwohner könne ein solch beschleunigtes Verfahren, wie derzeit, nicht ohne Ortstermin und Anhörung der Anwohner stattfinden. Sie sorgten sich nicht nur über die Frage „Wohin künftig mit meinem Auto, wenn die Garage abgerissen ist“, sondern auch um die Wertminderung der umliegenden Grundstücke ohne eigenen Stellplatz.

Dass ein Stellplatz auf dem eigenen Grundstück fehle, könne nicht das Problem der anderen sein, sondern ist jeweils das eigene, versuchte Susanne Stange vom Fachdienst Stadt- und Gemeindeplanung zu verdeutlichen. In der Vergangenheit seien in dem Wohngebiet der drei Straßen zahlreiche öffentliche Parkplätze auch im Rahmen der Baugenehmigungen für die Mehrfamilienhäuser geplant und auf Papier gezeichnet gewesen. Weshalb das in der Realität aber nicht umgesetzt wurde, habe verschiedene Gründe. Einer davon sei beispielsweise, dass die gewählten „Vorfahren“ der heutigen Stadtvertreter Mitte der 90er Jahre entschieden haben, dass einem Bauantrag auf einer Fläche von 21 geplanten Stellplätzen für ein Einfamilienhaus stattgegeben werde. „Das war Mitte der 90er Jahre politische Entscheidung, weil es damals vermutlich ausreichte und nicht für notwendig erachtet wurde, da Stellplätze daraus zu machen“, sagte Stange. Eine andere Fläche mit öffentlich eingezeichneten Stellplätzen auf einem alten B-Plan aus den 60er Jahren sei ebenfalls nicht umgesetzt worden. Weil in den 80er Jahren schon Stellplatzmangel festgestellt worden war, habe es eine Bedarfsgenehmigung für das Aufstellen von Garagencontainern auf einem Grundstück gegeben, dessen Untergrund mit Resten von Müll und Kies verfüllt worden sei. Die Anwohner fragten Verwaltung und Politik deshalb, wie dafür eine Baugenehmigung erteilt werden könne?

Susanne Stange konnte auch hier beruhigen: Für die Bebaubarkeit muss der Eigentümer sorgen. Entweder durch Bodenaustausch oder Pfahlgründung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber soweit sind wir noch gar nicht. Wir haben all ihre Anmerkungen bekommen und werden diese Auswerten und einfließen lassen und dann sind wir mit dem Thema wieder im Ausschuss.“

Der Ausschussvorsitzende Olaf Blanck (FWE) fühlte sich nachträglich durch die Begründung in den Unterlagen „in die Irre geführt“, wenn der Politik ein Beschlussvorschlag gemacht werde, in dem stehe, dass mit „keinerlei verkehrlichen Problemen“ zu rechnen sei. Dabei müsse man sich vor Ort nur mal anschauen, wie die Situation ist, dann fällt einem sofort auf, dass das nicht stimmen kann“, sagte Blanck.

Sascha Clasen (CDU) bat die Verwaltung vorab in Zahlen darzulegen, wie viele Parkplätze vorhanden sind und wie viele eigentlich fehlten, bevor weiter am B-Plan gearbeitet werde. Stange wies daraufhin, dass eine solche verkehrliche Analyse mal nicht eben so gemacht sei. Nach einem Blick auf die B-Pläne müsse dann vor Ort geschaut werden, was in der Realität wie umgesetzt wurde: „Ich bin mir nicht sicher, ob jede Privatperson möchte, dass wir das kontrollieren“, lautete Stanges Hinweis. Denn wenn Genehmigungen nicht entsprechend umgesetzt worden seien, würde dies dann auch bemerkt. Neben den Privatpersonen werde sie auch die Genossenschaften ansprechen, die dort einst Mehrfamilienhäuser errichtet haben, wo die dazugehörigen Stellflächen seien. Der Ausschuss stimmte schließlich geschlossen für die Erhebung der notwendigen Parkplatzdaten, bevor weitere B-Planänderungen Thema seien.

Außerdem soll das Thema in der nächsten Dorfschaftsversammlung diskutiert werden und das Votum bei weiteren politischen Beschlüssen eine Rolle spielen. Eine Sorge nahm Stange den Anwohnern gleich: „Für die Menschen, die dort wohnen sollen, müssen Stellplätze auf dem Grundstück hergestellt werden, sonst gibt es keine Genehmigung.“