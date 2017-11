Plön : Gantschow wird neuer Schulleiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Röhlk 1 von 1

von Michael Kuhr

erstellt am 05.Nov.2017 | 17:38 Uhr

Dr. Alexander Gantschow ist neuer Schulleiter des Förderzentrums Plön. Am Dienstag, 7. November, wird der 43-jährige Sonderpädagoge und Politikwissenschaftler in sein Amt eingeführt. Beginn ist um 15.30 Uhr in der Mensa der Offenen Ganztagsschule am Plöner Schiffsthal.

„Um Kinder zu erziehen, braucht es eine gute Beziehung zu ihnen. Diese Beziehungsarbeit war für mich die Herausforderung“, begründet der dreifache Vater seine Berufswahl. Den Anstoß gab dem in Lüdenscheid Geborenen sein Zivildienst in den Wohneinrichtungen der Schleswiger Werkstätten. Dort lernte er die Behindertenpädagogik kennen.

„Mich interessierte das Besondere, die intensivere Pädagogik. Wenn eine Entwicklung problematisch ist, zu sehen, wie man den Kindern den Weg ebnen kann.“ Gantschow wuchs in Kropp auf und studierte nach Abitur und Zivildienst an der CAU Kiel Sonderpädagogik auf Lehramt mit den Fachrichtungen Schulische Erziehungshilfe und Lernbehindertenpädagogik, Deutsch und Wirtschaft-Politik (Wipo) sowie Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie.

Sein Referendariat absolvierte er am Förderzentrum Lütjenburg und war von 2005 bis 2017 Lehrer an der Grund- und Hauptschule und am Förderzentrum Schönberg. Als Kreisfachberater beriet er Lehrer, Schulen und das Schulamt des Kreises Plön und erstellte Konzepte für die Zusammenarbeit von Schulen und Jugendämtern. Bis 2019 ist er noch Koordinator auf Landesebene für schulische Erziehungshilfe und leitet den Landesarbeitskreis mit 15 Fachberatern aus 15 Kreisen.

Im Förderzentrum Plön werden aktuell 52 Mädchen und Jungen an den Standorten Plön und Außenstelle Lütjenburg beschult. Insgesamt 20 Lehrkräfte sind außerdem für weitere 104 Kinder an den Grundschulen Ascheberg, Plön (2), Lütjenburg (mit Außenstelle Giekau), Blekendorf (mit Außenstelle Dannau) und Selent sowie zwei Gemeinschaftsschulen plus Außenstelle Selent der Gemeinschaftsschule Schwentinental zuständig. „Wer eine intensivere Förderung braucht, wird im Förderzentrum unterrichtet“, erklärt Gantschow im Hinblick auf den Schwerpunkt Lernbehinderung. Sprachheilpädagogik steht an den Grundschulen im Fokus, die emotional-soziale Entwicklung an den Grund- und Gemeinschaftsschulen.

Ziel der Pädagogik müsse fachliche und lebenspraktische Selbständigkeit sein, damit die Kinder ihre Anliegen artikulieren und später als Erwachsene selbstständig an der Gesellschaft teilhaben könnten. Das Schulgesetz biete viele Freiheiten und Möglichkeiten, im Sinne der Schüler eine positive Entwicklung zu initiieren. „Unser Blick muss darauf gerichtet sein, was die Kinder brauchen“, ist er überzeugt. Die lösungsorientierte Arbeit beziehe die Einflüsse des kindlichen Umfelds mit ein.