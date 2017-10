Gäste aus dem Allgäu spielen im „Binchen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Kulturbund 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 30.Okt.2017 | 12:09 Uhr

„Acht Frauen“ ist ein Schauspiel des französischen Autors Robert Thomas, das durch eine Verfilmung im Jahr 2002 eine enorme Bühnenpräsenz bekommen hat. Eine Inszenierung der Kleinen Kunstbühne mobilé aus Marktoberdorf ist am Freitag, 3. November, um 20Uhr im Filmkunsttheater Binchen zu sehen.

Die Handlung: Ein winterlicher Morgen in einem abgelegenen Landhaus in der französischen Provinz. Acht quicklebendige Frauen, familiär verbandelt, und ein toter Mann mit einem Messer im Rücken. Polizei? Fehlanzeige. Das Telefon funktioniert nicht, die Kabel des einzigen Autos sind durchtrennt. Das Landhaus ist von der Umwelt abgeschnitten. Also kann der Täter nicht von außen gekommen gekommen sein. Die Schlussfolgerung: Eine der acht Frauen muss den Hausherren ermordet haben.

Acht unterschiedlichen Frauentypen treffen sich im Salon des Hauses und rätseln, wer den einzigen Mann im Haus auf dem Gewissen haben könnte. Bei allen Spekulationen stellt sich heraus, dass jede der acht Frauen sowohl ein Tatmotiv als auch Gelegenheit zur Tat hatte. Es beginnen interne Verhöre, Anschuldigungen und Zickereien, bis das Ganze mit einer völlig unerwarteten Wendung endet.

Lustig ist das nur gelegentlich, dafür aber umso spannender in einer Inszenierung der Kleinen Kunstbühne mobilé aus Marktoberdorf. Aus den Kontakten zwischen der Geburtsstadt des Komponisten Carl Maria von Weber und der Geburtsstadt seiner Mutter resultiert das Gastspiel des Ensembles aus dem Allgäu. Unter der Regie von Monika Schubert spielen Roswitha Stauffenberg, Julia Kainzbauer, Minni Kirchner, Sabine Maul, Sonja Lange, Kathrin Schindele, Annette Lotter und Martina Mair.

Karten zwischen 14 und zehn Euro gibt es wie gewohnt im Vorverkauf in der Tourist-Info Eutin. Reservierungen sind über die Internetseite des Kulturbunds möglich. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

www.kulturbund-eutin.de